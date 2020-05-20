Депутаты предлагают до 12 лет тюрьмы для организаторов финансовых пирамид

Украинскому парламенту предлагают ввести уголовную ответственность за создание и деятельность финансовых пирамид. Соответствующий законопроект № 3479 недавно зарегистрировали в Раде.



Депутаты предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей, по которой создание и деятельность финансовой пирамиды будет караться штрафом 1700-3400 грн или ограничением свободы до 3 лет.

За повторное нарушение или заговор группы лиц хотят ограничивать или лишать свободы до 5 лет. При использовании информационно-телекоммуникационных систем и сетей, систем электронных платежей предлагают лишать свободы на 5-8 лет с конфискацией имущества. Если работала организованная группа, наказанием может стать заключение на 8-12 лет с конфискацией имущества.

Организация B2B Jewelry привлекала деньги под 400% и "бесплатно продавала" украшения. По данным прокуратуры и налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.

Компания Milton Group убеждала жителей разных стран вложить деньги в биткоины и другие криптовалюты, но оказалась финансовой пирамидой. Деньги потеряли более 1000 человек из 50 стран.

Международная финансовая пирамида Forex Trend Limited тоже привлекала деньги, обещая клиентам сверхприбыли в короткие сроки. Мошенники успели завладеть более 340 млн грн украинцев и иностранцев. Деятельность организации заблокировали сотрудники Службы безопасности и прокуратуры.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору».