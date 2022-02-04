Для комфортной жизни в городе украинцы хотят зарплату в 25 000 грн в месяц – опрос

Для комфортной жизни в городе украинцам нужна зарплата в 25 000 грн в месяц. Об этом говорится в опросе исследовательской компании Gradus Research.

Наибольшие материальные требования у людей среднего возраста (35-54 года) – 30 000 грн. Наименьшие — у самых молодых (18-24 года) и самых старших (55-60 лет) респондентов: их устроит ежемесячный доход в 20 000 грн.

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Больше всего денег нужно для комфортной жизни в Киеве: жители столицы обозначили ежемесячную планку в 35 000 грн.

Среди отраслей желаемый уровень оплаты труда достигнут в авиатранспорте, в индустрии информации и телекоммуникаций, а также в финансовом и страховом секторе.

Авторы исследования указывают, что абсолютное большинство украинцев – 91,7% – считают, что вырастут цены на продукты. И чем старше группа респондентов, тем больше она склонна выбирать ответ "сильно вырастут". Наиболее пессимистично настроены жители северных регионов: ни один респондент с этой территории не выбрал вариант того, что цены могут снизиться.

"Привыкшие к инфляции цен и девальвации национальной валюты украинцы традиционно не хотят хранить сбережения в гривне, это выбор всего 6,9% по сравнению с 41,8% для доллара", – прокомментировала директор Gradus Research Евгения Близнюк.

При этом самые младшие респонденты верят в гривню: в группе 18-24 года вдвое больше, чем в остальных группах (15,9%), готовы копить "на старость" в национальной валюте.

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения поля: 19 января 2022 года, размер выборки: 1000 респондентов.

В июне 2021 года исследование "Барометр счастья" от ЕБА показал, что только 25% украинцев довольны своей жизнью.

В сентябре Украина поднялась на 18 позиций в мировом рейтинге цифрового качества жизни.

2 февраля 2022 года Украина поднялась на 14 позиций и заняла 48-е место в мире среди 168 стран в рейтинге Social Progress Index, оценивающего качество жизни населения.

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Роман Брыль

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