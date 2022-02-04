UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Для комфортной жизни в городе украинцы хотят зарплату в 25 000 грн в месяц – опрос

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 14:07
Для комфортной жизни в городе украинцы хотят зарплату в 25 000 грн в месяц – опрос - Фото
Фото:depositphotos.com

Для комфортной жизни в городе украинцам нужна зарплата в 25 000 грн в месяц. Об этом говорится в опросе исследовательской компании Gradus Research.  

Наибольшие материальные требования у людей среднего возраста (35-54 года) – 30 000 грн. Наименьшие — у самых молодых (18-24 года) и самых старших (55-60 лет) респондентов: их устроит ежемесячный доход в 20 000 грн.  

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Больше всего денег нужно для комфортной жизни в Киеве: жители столицы обозначили ежемесячную планку в 35 000 грн.  

Среди отраслей желаемый уровень оплаты труда достигнут в авиатранспорте, в индустрии информации и телекоммуникаций, а также в финансовом и страховом секторе.  

Авторы исследования указывают, что абсолютное большинство украинцев – 91,7% – считают, что вырастут цены на продукты. И чем старше группа респондентов, тем больше она склонна выбирать ответ "сильно вырастут". Наиболее пессимистично настроены жители северных регионов: ни один респондент с этой территории не выбрал вариант того, что цены могут снизиться.  

"Привыкшие к инфляции цен и девальвации национальной валюты украинцы традиционно не хотят хранить сбережения в гривне, это выбор всего 6,9% по сравнению с 41,8% для доллара", – прокомментировала директор Gradus Research Евгения Близнюк. 

При этом самые младшие респонденты верят в гривню: в группе 18-24 года вдвое больше, чем в остальных группах (15,9%), готовы копить "на старость" в национальной валюте. 

Для комфортной жизни в городе украинцы хотят зарплату в 25 000 грн в месяц – опрос

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения поля: 19 января 2022 года, размер выборки: 1000 респондентов. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
зарплата качество жизни уровень жизни доход домохозяйств Gradus Research
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 