Доход в 1 млрд грн задекларировал только один человек. Миллионеров стало больше – ГНС

Доход в более 1 млн грн задекларировали более 8500 человек. Об этом сообщает Государственная налоговая служба на своем telegram-канале.

Количество гривневых миллионеров за год увеличилось на 6%, добавляют в налоговой.

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Доход в более 1 млрд грн задекларировал только один гражданин Украины, проживающий в Киеве.

Самую большую сумму налогов с дохода, полученного за рубежом, заплатил житель столицы – 80 млн грн, из них – 66,5 млн грн налога на доходы физлиц и 11,1 млн грн военного сбора.

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Роман Брыль

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