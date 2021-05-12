Доход в 1 млрд грн задекларировал только один человек. Миллионеров стало больше – ГНС
12.05.2021, 15:07
Фото: depositphotos.com
Доход в более 1 млн грн задекларировали более 8500 человек. Об этом сообщает Государственная налоговая служба на своем telegram-канале.
Количество гривневых миллионеров за год увеличилось на 6%, добавляют в налоговой.
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Доход в более 1 млрд грн задекларировал только один гражданин Украины, проживающий в Киеве.
Самую большую сумму налогов с дохода, полученного за рубежом, заплатил житель столицы – 80 млн грн, из них – 66,5 млн грн налога на доходы физлиц и 11,1 млн грн военного сбора.
- 9 февраля 2021 ГНС сообщила, что в январе 336 украинцев задекларировали доход в более 1 млн грн.
- 25 марта генпрокурор Ирина Венедиктова за 2020 год заработала более 900 000 грн зарплаты. Об этом говорится в ее декларации.
- 15 апреля Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №4651 авторства президента Владимира Зеленского, который усиливает ответственность за внесение ложной информации в декларацию.
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