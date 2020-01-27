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Фонд Билла Гейтса выделил $10 млн на борьбу с коронавирусом

Фонд Билла Гейтса выделил $10 млн на борьбу с коронавирусом
27.01.2020, 11:51

$10 млн из фонда главы Microsoft получат Китай и Африка для организации защиты от нового вируса и ускорения поиска вакцин

Фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды выделит $10 млн для борьбы с распространением нового типа коронавируса. Об этом сообщается на сайте благотворительной организации.

Половину этих денег - $5 млн - направят на борьбу с вирусом 2019-nCoV в Китае. В Фонде отмечают, что уже работают вместе с государственными и частными организациями страны, которые занимаются выявлением и подтверждением случаев заболевания, безопасной изоляцией и ускорением разработки методов лечения и вакцин.

Еще $5 млн выделено на оказание помощи центрам по контролю и профилактике заболеваний в Африке. Средства пойдут на организацию защитных мер от распространения вируса на континенте, говорится в заявлении.

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