Forbes назвал самого богатого человека мира

Основатель Amazon Джефф Безос второй год подряд возглавляет рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes.

"Прошлый год для тяжеловеса в электронной коммерции был положительным на фондовом рынке, и поэтому его основатель и исполнительный директор остался на первом месте в списке Forbes-2019 второй год подряд с впечатляющими доходами в $131 млрд", - отмечает издание.

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По данным Forbes, состояние Безоса выросло на $19 млрд по сравнению с прошлым годом.

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В 2018-м основатель Amazon стал первым человеком, который возглавил рейтинг миллиардеров с состоянием, превышающим $100 млрд.

Издание высказывает сомнение, что Безос сможет удержаться на первом месте из-за развода с женой.

Джеф Безос и Маккензи Безос сообщили о решении расстаться в начале января. Если состояние миллиардера будет разделено пополам с женой, Маккензи станет самой богатой женщиной мира.