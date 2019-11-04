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ГК «Лига» запускает пенсионный фонд от компании Ліга Пенсія p

ГК «Лига» запускает пенсионный фонд от компании Ліга Пенсія
04.11.2019, 14:05

На рынке негосударственных пенсионных фондов – новый игрок

На правах рекламы

Группа компаний «Лига» с ноября запустила работу негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Взаимопомощь», который будет представлен на рынке компанией «Ліга Пенсія».

НПФ вошел в состав ГК «Лига» в августе 2018 года, в течение этого времени компания готовила новый пенсионный продукт к выходу на рынок, отметила в комментарии LIGA.net глава Совета Фонда «Взаимопомощь» Ольга Бондаренко.

«Мы год работали над этим продуктом, изучали возможности инвестирования пенсионных средств на рынке, оценивали риски и уже готовы выпустить его для потребителей, – отметила она. – Нам было важно убедиться в том, что мы создали один из самых надежных финансовых продуктов для долгосрочного пенсионного накопления в Украине».

По словам Бондаренко, за год под управлением ГК «Лига» эффективность и доходность Фонда выросли в несколько раз. «До конца 2019 года мы планируем войти в пятерку самых эффективных негосударственных пенсионных фондов Украины», – добавила она.

С 1 ноября 2018 году активами НПФ «Взаимопомощь» управляет КУА Upinvest, входящая в состав инвесткомпании ICU, администратором выступает «АПФ ЦПО», хранителем средств – Укрсиббанк.

Клиентом «Ліга Пенсія» может стать любой гражданин Украины в возрасте от 16 лет. Фонд убрал какие-либо ограничения по суммам и периодичности накопления своей пенсии, дав возможность клиенту самостоятельно определять удобный для него график взносов.

«В отличие от других финансовых продуктов, клиенты могут ежедневно отслеживать свои средства, которые они накапливают в НПФ, наблюдать, где размещены накопления и какой доход они приносят, – рассказывает Бондаренко. – Дополнительные пенсионные выплаты можно получать начиная с 50 лет».

По данным Нацкомфинуслуг, по состоянию на конец первого полугодия 2019 года в Украине насчитывалось 63 негосударственных пенсионных фонда, общее количество участников НПФ – 860 тыс. человек. Общие пенсионные взносы превышают 2 млрд грн. Почти 90% активов украинские НПФ инвестировали в банковские депозиты и облигации внутреннего гозсайма Министерства финансов (ОВГЗ).

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негосударственный пенсионный фонд Ліга Пенсія
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