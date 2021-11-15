Глава НБУ продал недвижимость на 8 млн грн – НАПК

В начале ноября глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко продал три объекта недвижимости на более 8 млн грн, говорится в сообщении за 10 ноября на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции(НАПК).

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По информации на сайте НАПК, 2 ноября глава НБУ продал самый дорогой объект недвижимости за 7,93 млн грн (более $300 000). Еще два объекта он продал по 264 300 грн, то есть на сумму свыше $20 000. Согласно декларации главы НБУ, на начало 2021 года у него в собственности было восемь объектов недвижимости:

- одна квартира в Киеве площадью около 305 квадратов, которой Кирилл Шевченко владеет совместно с женой и еще одна квартира поменьше - площадью 72 квадрата; - одно домовладение площадью 280 квадратов в селе Заборье в Киевской области; - два паркинга площадью по 13 квадратов; - три земельных участка: два в пригороде Киева в с. Заборье общей площадью 28 соток и один в Крыму — 12 соток.

За 2020 год глава НБУ заработал 27 млн ​​грн или почти $1 млн. 15 июня 2020 года президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение ВР кандидатуру Кирилла Шевченко в качестве нового главы НБУ.

В июле 2021 года Financial Times со ссылкой на источники сообщал, что Кирилла Шевченко могут отправить в отставку. В октябре уже Bloomberg сообщил о желание президента Владимира Зеленского сменить главу НБУ. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Фреик

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