Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей планеты. Отреагировал достойно

Личное состояние Илона Маска превысило $74 млрд, и по этому показателю он поднялся на пятую строчку рейтинга самых богатых людей планеты, сообщает Forbes.

Издание отслеживает размер состояния самых богатых людей мира в режиме реального времени.

Благосостояния Маска в 2020 году увеличивалось за счет роста цены акций принадлежащей ему автокомпании Tesla. Акции компании подорожали на 300% с начала года.

"Меня это совершенно не волнует, - прокомментировал Маск свою новую позицию в рейтинге в письме Forbes. – Это всего лишь цифры, которые иногда больше, иногда меньше. А что действительно важно, - так это делать отличные продукты, которые нравятся людям".

Впервые Илон Маск попал в список самых богатых людей планеты в 2012 году. Тогда он занял в рейтинге топ-400 американских миллиардеров 190-е место с размером личного состояния $2,2 млрд.

Первого января 2020 года он уже занимал 37-ю строчку рейтинга.

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Роман Брыль

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