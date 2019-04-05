Илон Маск за две минуты потерял миллиард долларов

Илон Маск за первые две минуты торгов на бирже NASDAQ потерял $1,1 млрд из-за падения акций Tesla на 11%, сообщает Bloomberg.

Состояние основателя Tesla и SpaceX за две минуты сократилось до $22,3 млрд после того, как производитель электрокаров сообщил о рекордном сокращении поставок в первом квартале.

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В течении дня во время торгов ситуация с акциями Tesla немного улучшилась и общие потери Маска за день составили $674 млн.

На 8:54 сегодня, Маск занимает 36 место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.