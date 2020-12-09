Илон Маск поднялся на вторую строчку в рейтинге миллиардеров от Forbes

Американский предприниматель Илон Маск впервые стал вторым в рейтинге самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Такие данные приводятся на сайте издания.

По подсчетам издания, состояние Маска оценивается в $144,7 млрд, что позволило ему обойти генерального директора французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно, который в настоящий момент находится на третьем месте в списке из капиталом $144,3 млрд.

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Лидирует в рейтинге глава Amazon Джефф Безос с $185,4 млрд. Четвертую позицию занял один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($118,8 млрд), а замыкает пятерку глава компании Facebook Марк Цукерберг, состояние которого, по подсчетам Forbes, достигает $104 млрд.

24 ноября капитализация компании Tesla в понедельник составила $494 млрд, что сделало ее акционера Илона Маска богаче на 7,2 млрд. Благодаря этому стал вторым среди самых богатых людей в рейтинге Bloomberg. Bloomberg состояние Маска оценивает в $ 157 млрд.

5 декабря стало известно, что Маск переезжает жить в другой штат, чтоб не платить налоги.

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Наталия Софиенко

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