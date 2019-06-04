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04.06.2019, 11:22

Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером - Forbes

Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером - Forbes

Самый высокооплачиваемый рэпер Jay-Z заработал свой первый миллиард

Журнал Forbes оценил состояние американского рэпера Jay-Z в $1 млрд. Шон Кори Картер (настоящее имя музыканта) стал одним из немногих артистов-миллиардеров и первым настолько богатым хип-хоп исполнителем.

По данным издания, в активы Jay-Z входят:

- линия "золотого" шампанского Armand de Brignac - $310 млн;
- наличные и доли в компаниях, включая Uber - $220 млн;
- совместное с Bacardi производство коньяка D’Ussé - $100 млн;
- стриминговый сервис Tidal - $100 млн;
- концертная компания и музыкальное издательство Roc Nation - $75 млн;
- дискография (его контракт с лейблом предусматривает возврат к рэперу мастер-записей) - $75 млн;
- коллекция предметов искусства - $70 млн;
- недвижимость - $50 млн.

В 2018 году Forbes назвал Jay-Z самым высокооплачиваемым рэпером - за год он заработал на концертах $76,5 млн. Музыкант обошел Diggy ($64 млн), Кендрика Ламара ($58 млн), Дрейка ($47 млн), J.Cole ($35,5 млн) и Канье Уэста ($27,5 млн). Такой заработок делает Jay-Z также одним из самых высокооплачиваемых исполнителей в мире, по оценке Forbes.

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Теги: Jay-Z, состояние Jay-Z
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