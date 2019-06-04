Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером - Forbes

Журнал Forbes оценил состояние американского рэпера Jay-Z в $1 млрд. Шон Кори Картер (настоящее имя музыканта) стал одним из немногих артистов-миллиардеров и первым настолько богатым хип-хоп исполнителем.

По данным издания, в активы Jay-Z входят:

- линия "золотого" шампанского Armand de Brignac - $310 млн;

- наличные и доли в компаниях, включая Uber - $220 млн;

- совместное с Bacardi производство коньяка D’Ussé - $100 млн;

- стриминговый сервис Tidal - $100 млн;

- концертная компания и музыкальное издательство Roc Nation - $75 млн;

- дискография (его контракт с лейблом предусматривает возврат к рэперу мастер-записей) - $75 млн;

- коллекция предметов искусства - $70 млн;

- недвижимость - $50 млн.

В 2018 году Forbes назвал Jay-Z самым высокооплачиваемым рэпером - за год он заработал на концертах $76,5 млн. Музыкант обошел Diggy ($64 млн), Кендрика Ламара ($58 млн), Дрейка ($47 млн), J.Cole ($35,5 млн) и Канье Уэста ($27,5 млн). Такой заработок делает Jay-Z также одним из самых высокооплачиваемых исполнителей в мире, по оценке Forbes.