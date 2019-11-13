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Женщины в Украине получают зарплату на 20% ниже, чем мужчины

Женщины в Украине получают зарплату на 20% ниже, чем мужчины
13.11.2019, 17:31

По мнению министра соцполитики, это неиспользованный потенциал для страны

В Украине женщины получают на 21% ниже заработную плату по сравнению с мужчинами, сообщила в Facebook министр социальной политики Юлия Соколовская.

"Этот показатель выше, чем в большинстве стран Европы. Нужно это менять. По сути, это неиспользованный потенциал как для самих женщин, так и для страны в целом", - написала она.

Она уточнила, что речь идет не только об уравнении оплаты труда мужчин и женщин, но и о создании равных условий.

По мнению министра, матери должны иметь возможность возвращаться на рынок труда после рождения детей, а все больше женщин - занимать руководящие должности.

Для этого работодатели должны развивать соответствующую инфраструктуру и условия, более гибкие графики работы, отцы - больше участвовать в уходе за детьми, страна - развивать дошкольное образование, отметила Соколовская.

По данным Еврокомиссии, в среднем в ЕС мужчины зарабатывают примерно на 16% больше, чем женщины. В Германии и Чехии гендерный разрыв в зарплатах также в пользу мужчин составляет около 22%, в Эстонии - около 27%. Наименьшая разница в зарплатах мужчин и женщин в Италии и Люксембурге - около 6%.

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зарплаты зарплаты женщин гендерное неравенство
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