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Кабмин повысил социальные стипендии для студентов, которые остались без родителей

28.01.2021, 08:15
Кабмин повысил социальные стипендии для студентов, которые остались без родителей - Фото
Студенты (Фото: depositphotos.com)

Кабинет министров на заседании в среду, 27 января, принял постановление о повышении социальных стипендий студентам (курсантам), которые во время обучения и в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей. Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил в Facebook.

Принятым решением повышен размер социальной стипендии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые учатся, до 150% размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, а по достижении такими детьми 18 лет – до 150% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 441 грн в 2021 году.

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Сейчас размер такой стипендии для учащихся заведений профтехобразования составляет 1180 грн в месяц, для студентов – 2360 грн.

В то же время постановление призвано конкретизировать случаи, когда лица, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, имеют право на выплату социальной стипендии (если их родители умерли/объявлены умершими, погибли или пропали без вести).

С 1 января 2021 года прожиточный минимум на одно лицо в возрасте от 6 до 18 лет составляет 2395 грн, с 1 июля – 2510 грн, с 1 декабря – 2618 грн. На одно трудоспособное лицо (в возрасте от 18 лет) с 1 января 2021 года прожиточный минимум составляет 2270 грн, с 1 июля – 2379 грн, с 1 декабря – 2481 грн.

В Украине существует две разновидности стипендий: академическая – за успешное обучение и социальная – предназначенная студентам, которые имеют особый статус. Социальная стипендия для студентов выплачивается независимо от успешности получения знаний. 

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Наталия Софиенко
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