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16.10.2018, 12:02

Кабмин продолжит проверять получателей субсидий

Кабмин продолжит проверять получателей субсидий

В Министерстве финансов заявили, что не планируют заниматься вмешательством в личную жизнь украинских граждан

Министерство финансов Украины разработало и представило на рассмотрение правительства законопроект о верификации и мониторинге государственных выплат. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В Минфине напомнили, что 11 октября Конституционный суд Украины признал неконституционными некоторые положения Бюджетного кодекса, которые дают Министерству финансов Украины право получать информацию, содержащую персональные данные.

"Уважая позицию Конституционного суда и признавая верховенство права, Минфин будет в полной мере выполнять его решения. Однако это решение не влияет на процесс верификации, ведь в ходе этого процесса данные о получателей государственных пособий деперсонифицируются. Информация, которую Минфин анализирует и сравнивает, происходит из автоматизированных информационных систем, реестров и баз данных. При этом Минфин никоим образом не вмешивается в личную и семейную жизнь граждан", - сообщили в министерстве.

Как заявила и.о. главы Министерства финансов Оксана Маркарова, верификация госвыплат направлена ​​на то, чтобы помощь из государственного бюджета получали именно те, кому она нужна.

"Бюджетные средства должны тратиться эффективно и прозрачно, а помощь — предоставляться адресно. В этом заинтересованы не только те наши сограждане, которым действительно необходима помощь государства, но и все честные налогоплательщики. Экономическое благосостояние граждан — это и есть легитимная цель, которую преследует Минфин, осуществляя верификацию субсидий", - отметила Маркарова.

 

 

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Теги: Минфин, субсидии, верификация
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