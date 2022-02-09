Кабмин утвердил выплату 500 грн за вакцинацию бустерной дозой

Кабинет министров на своем заседании 9 февраля внес изменения в порядок предоставления помощи в рамках программы єПідтримка.

Они предполагают выплату по 500 грн за вакцинацию бустерной дозой.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Кабинет министров также разрешил получателям помощи в возрасте от 60 лет тратить ее на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг. Это разрешение касается и людей с инвалидностью I и II группы.

Срок использования "ковидных" выплат продлен с четырех месяцев до девяти.

Дату вступления изменений в силу сообщат после согласования со всеми заинтересованными ведомствами. Предварительно ожидается, что 500 грн за вакцинацию бустерной дозой можно будет получить с 14 марта.

15 ноября 2021-го президент Владимир Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по 1000 грн. Деньги начали выплачивать с декабря.

24 января Зеленский пообещал еще по 500 грн каждому украинцу за вакцинацию бустерной дозой.

По состоянию на 7 февраля 2022 года программой воспользовались 8 млн человек. Около 2,6 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили.

Чаще всего за "ковидную" тысячу покупают книги и билеты в кино.

Программа продлится год – до 18 декабря 2022 года. Вакцинированные украинцы, не имеющие приложения Дия, банковских карт или приложений банков, смогут получить 1000 грн по программе єПідтримка со второго квартала или второго полугодия 2022 года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.