Кабмин утвердил выплаты переселенцам и тем, кто их принимает: размер помощи

Кабинет министров утвердил выплаты вынужденным переселенцам и тем, кто их принимает. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, программа помощи охватывает три основных направления.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Государство вводит минимальную денежную помощь в сумме 2000 гривень в месяц всем, кто переехал из районов активных боевых действий, и 3000 гривень на каждого ребенка, вынужденного переехать в более безопасные регионы.

Во-вторых, правительство решило начать выплаты работодателям, которые берут на работу переселенцев из пострадавших регионов – по 6500 грн за каждого трудоустроенного.

В-третьих, Кабинет министров будет компенсировать коммунальные платежи семьям, принимающим переселенцев у себя дома. Сумма составит 450 грн в месяц.

"Все три программы уже утверждены правительством Украины. Их реализация начинается уже сегодня, 21 марта, с регистрации временных переселенцев территориальными общинами и ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг. – Ред.). С 30 марта заработает регистрация через Дию", – сообщил Шмыгаль.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.