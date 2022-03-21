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Кабмин утвердил выплаты переселенцам и тем, кто их принимает: размер помощи

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 15:25
Кабмин утвердил выплаты переселенцам и тем, кто их принимает: размер помощи - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: Кабмин / YouTube)

Кабинет министров утвердил выплаты вынужденным переселенцам и тем, кто их принимает. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, программа помощи охватывает три основных направления.

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Государство вводит минимальную денежную помощь в сумме 2000 гривень в месяц всем, кто переехал из районов активных боевых действий, и 3000 гривень на каждого ребенка, вынужденного переехать в более безопасные регионы.

Во-вторых, правительство решило начать выплаты работодателям, которые берут на работу переселенцев из пострадавших регионов – по 6500 грн за каждого трудоустроенного.

В-третьих, Кабинет министров будет компенсировать коммунальные платежи семьям, принимающим переселенцев у себя дома. Сумма составит 450 грн в месяц.

"Все три программы уже утверждены правительством Украины. Их реализация начинается уже сегодня, 21 марта, с регистрации временных переселенцев территориальными общинами и ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг. – Ред.). С 30 марта заработает регистрация через Дию", – сообщил Шмыгаль.

Андрей Водяный
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