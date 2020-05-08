Как избавиться от арендной платы на время карантина

Арендатор может претендовать на частичное или полное освобождение от оплаты арендуемого недвижимого имущества, если из-за карантина должен остановить свою деятельность. Соответствующие изменения в Гражданском кодексе (ГК) предусматривает закон № 540-IX о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавируса.
В Фонде госимущества объяснили, что именно нужно сделать, чтобы во время карантина не платить за имущество, которое не используется арендатором:
Съемщики имеют право просить об освобождении от оплаты арендуемой недвижимости, для этого достаточно нормативной базы, пояснила адвокат и медиатор Марина Захарова.
"Не вижу препятствий для применения норм ГК прямо и без всяких инструкций и порядков/постановлений правительства, решения которого к тому же являются подзаконными нормативными актами и норму ГК не изменят", - сказала корреспонденту ЛІГА.Money Захарова.
Адвокат прогнозирует, что соответствующие нормы приведут к судебным спорам между съемщиками и арендодателями. Поскольку предоставление права нанимателю на освобождение от оплаты арендуемого имущества противоречит ст. 1 Протокола 1 Европейской конвенции по правам человека. Арендодателей таким образом лишили правомерно ожидаемых прибылей без компенсаций.
Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".