Как избавиться от арендной платы на время карантина

Арендатор может претендовать на частичное или полное освобождение от оплаты арендуемого недвижимого имущества, если из-за карантина должен остановить свою деятельность. Соответствующие изменения в Гражданском кодексе (ГК) предусматривает закон № 540-IX о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавируса.

В Фонде госимущества объяснили, что именно нужно сделать, чтобы во время карантина не платить за имущество, которое не используется арендатором:

Найти в постановлении Кабмина № 211 подтверждение, что ваш вид деятельности подпадает под запрет на время карантина. Обратиться с заявлением к арендодателю и попросить об освобождении от арендной платы на время карантина, опираясь на статью 762 ГК. п. 4 позволяет просить уменьшения платы, если по обстоятельствам, за которые человек не отвечает, существенно уменьшилась возможность пользоваться имуществом,

п.6 говорит, что съемщик освобождается от платы за все время, в течение которого не мог использовать имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает. Арендодатель должен проверить, действительно ли имущество не используется во время карантина. Фонд рекомендует без уведомления арендатора убедиться, что в течение рабочего времени имущество фактически не используется. Арендодатель фиксирует, что внутри объекта нет людей, не проводится ремонт и т. п. По результатам составляется отчет. Арендодатель принимает решение об освобождении от арендной платы на время карантина.

Съемщики имеют право просить об освобождении от оплаты арендуемой недвижимости, для этого достаточно нормативной базы, пояснила адвокат и медиатор Марина Захарова.

"Не вижу препятствий для применения норм ГК прямо и без всяких инструкций и порядков/постановлений правительства, решения которого к тому же являются подзаконными нормативными актами и норму ГК не изменят", - сказала корреспонденту ЛІГА.Money Захарова.

Адвокат прогнозирует, что соответствующие нормы приведут к судебным спорам между съемщиками и арендодателями. Поскольку предоставление права нанимателю на освобождение от оплаты арендуемого имущества противоречит ст. 1 Протокола 1 Европейской конвенции по правам человека. Арендодателей таким образом лишили правомерно ожидаемых прибылей без компенсаций.

Парламент планирует освободить физических лиц-предпринимателей (ФЛП) от ЕСВ за май.

Со 2 апреля можно открыть, закрыть ФЛП или внести изменения в его данные на портале Дія. За первый месяц пользователи открыли 4007 ФЛП, а закрыли 5726, сообщили в Минцифры.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".