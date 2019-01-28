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28.01.2019, 17:43

Как получить налоговую социальную льготу

Как получить налоговую социальную льготу

Льгота составляет 50% месячного размера прожиточного минимума для дееспособных лиц

Граждане, работающие неполный рабочий день, и родители с двумя и более детьми имеют право на налоговую социальную льготу. Чтобы ее получить нужно подать заявление в бухгалтерию предприятия. Об этом рассказала начальник отдела администрирования налога с доходов физических лиц ГФС Татьяна Федченко.

"Социальная льгота - это возможность плательщика уменьшить начисленную сумму месячной зарплаты на размер такой льготы. То есть зарплата уменьшается на сумму льготы и только после этого облагается налогом на доходы физических лиц", - пояснила Татьяна Федченко.

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Льгота составляет 50% месячного размера прожиточного минимума для дееспособных лиц, установленного на 1 января отчетного налогового года. В 2019 году это - 960 грн 50 коп (50% от 1921 грн прожиточного минимума для дееспособных лиц по состоянию на 1 января 2019 года).

Право на такую ​​льготу имеет каждый работающий человек, который получает заработную плату и является плательщиком налога на доходы физических лиц.

Однако, отмечают в ГФС, физлицо должно отвечать определенным условиям.

Во-первых, налоговая социальная льгота применяется к начисленной месячной зарплате, если ее размер не превышает сумму, равную месячному прожиточному минимуму (сейчас – 1921 грн), умноженной на 1,4 и округленной до 10 гривен. В 2019 году сумма ограничения составляет 2 тыс. 690 грн.

Во-вторых, льгота применяется только к заработной плате и не касается других доходов. "То есть предприниматели не могут претендовать на налоговую льготу. Также она не касается сумм, полученных от проведения независимой профессиональной деятельности (нотариусы, адвокаты и т.д.)", - подчеркнула Татьяна Федченко.

В-третьих, льгота начинает применяться работодателем со дня получения от плательщика заявления и документов, подтверждающих право на ее использование.

В-четвертых, льгота не применяется, если работник, кроме зарплаты, получает выплаты из бюджета в виде стипендии, денежного или имущественного обеспечения ученика, студента, аспиранта и т.д.

Пятое условие - налоговая льгота предоставляется только по одному месту работы. "Если человек работает на нескольких предприятиях, он может выбрать, где ему выгоднее воспользоваться правом на льготу, и подать работодателю письменное заявление", - уточнила Федченко.

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В ГФС также отмечают, что в большем размере налоговая социальная льгота предоставляется студентам, аспирантам, ординаторам, адъюнктам, чернобыльцам I и II категорий, инвалидам I и II групп, а также ветеранам войны, в частности, участникам боевых действий.

Для родителей несовершеннолетних детей предусмотрен особый порядок предоставления льготы. Она предоставляется обоим родителям, а если в семье двое и более детей до 18 лет, льгота предоставляется на каждого ребенка.

Например, для матери с двумя детьми она будет составлять не 960 грн 50 коп, а 1 тыс. 921 грн, с тремя - 2 тыс. 881 грн 50 коп.

При этом лишь для одного из родителей предельный размер зарплаты, который дает право на льготу, увеличивается в зависимости от количества детей в возрасте до 18 лет, уточняют в ГФС.

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Теги: социальная помощь, социальная защита, налоговые льготы
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