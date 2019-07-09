Какой должна быть долговая расписка. Решение Верховного Суда

Верховный Суд 3 июля вынес решение о возврате средств, полученных по расписке, и постановил, что в ней должна быть информация об обязанности вернуть деньги. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу №551/408/16-ц согласился с выводами судов предыдущих инстанций, которые решили, что расписка о получении ответчиком от истца $3000 и 50 000 рублей не содержит обязанности ответчика вернуть истцу эти деньги.

Дело рассматривалось с 2016 года. Истец просил взыскать с ответчика 97 334,6 грн по договору займа, заключение которого подтверждается распиской о получении $3000 и 50 000 рублей.

Решение суда первой инстанции мотивировано тем, что в расписке ответчика о получении этих сумм не указано, в связи с чем и для каких целей он их получил (взаймы, на хранение или иное) и на какой срок. В возражениях на иск ответчик отмечал, что истец должен ему деньги и вернул их, о чем он написал расписку.

Апелляционный суд Полтавской области отклонил апелляционную жалобу истца, решение районного суда оставлено без изменений.

Апелляционный суд мотивировал решение тем, что ни истец, ни его представитель не объяснили обстоятельств, при которых были получены деньги и имеются ли основания для необоснованного обогащения. В суде отметили, что "настоящая правовая природа" расписки "должным образом не раскрыта, вследствие чего суд пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований".

"В случае, когда поведение приобретателя, потерпевшего, других лиц или событие образуют правовое основание для приобретения (сохранение) имущества, статья 1212 ГК Украины может быть применена только после того, как такое правовое основание в установленном порядке отменено, признано недействительным, изменено, приостановлено ​​или отсутствовало вообще. Истцом доказательств в подтверждение указанных обстоятельств не предоставлено", - отмечают в постановлении.