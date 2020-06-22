Карантинные тренды: что покупали и продавали украинцы в интернете

Карантинные ограничения сделали онлайн-торговлю более привлекательной и популярной среди украинцев. По данным компании OLX, только с марта по май текущего года количество активных пользователей этой платформы увеличилось на 6%. OLX с агентством Factum Group Ukraine провели совместное исследование, какие товары пользовались наибольшим спросом этой весной.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Что покупали

Самыми востребованными товарами у украинцев в период карантина стали: одежда и обувь (более 116 000 покупок), а также гаджеты - компьютеры (59 500 сделок) и телефоны (52 000). Следующие по популярности - товары для спорта и отдыха (47 500 покупок) и автозапчасти (34 900).



Чуть больше половины опрошенных (54%) подчеркнули, что покупают только новые вещи, а вот 44% сказали, что готовы также приобретать и товары, бывшие в употреблении. Только б/у выбирают около 2% респондентов.

Для заказов товаров через интернет украинцы пользуются как смартфонами, так и ноутбуками - в зависимости от удобства применения того или иного гаджета. При этом сами покупки могут происходить практически в любом месте: 43% респондентов просматривают объявления на работе, 17% - в транспорте и почти все пользователи платформы (94%) время от времени совершают покупки дома.

При этом, самыми "шоппинговыми" днями стали будни - с понедельника по среду, а вот меньше всего товаров приобретается в воскресенье - на этот день приходится около 12% всех продаж.

Что продавали

Максимальное количество объявлений о продаже появилось в рубриках: одежда и обувь (почти 2 млн предложений), детские вещи (более 1,5 млн), автозапчасти (почти 580 000), а также антиквариат и коллекционирование (373 600 объявлений).

Чтобы опубликовать объявление, продавцы чаще пользовались стационарными устройствами (ПК или ноутбук использовали около 45% опрошенных), чем мобильными (через смартфон загружали объявления только 15% пользователей OLX). А вот уже для дальнейшей коммуникации с потенциальными покупателями продавцы предпочитали использовать смартфоны.

Нажмите, чтобы увеличить:

Исследование проводилось на основе данных платформы OLX с учетом данных опроса, проведенного агентством Factum Group Ukraine. Опрос проводился в двух форматах:

- 400 респондентов (покупателей и продавцов в возрасте 20-45 лет), которые продавали или покупали что-либо через интернет в течение последних шести месяцев, были опрошены в режиме онлайн;

- еще 200 интервью было получено в телефонном режиме.

В мае Facebook запустил собственную платформу для интернет-торговли.

Читайте также: Бизнес по-новому: пандемия коронавируса - толчок для развития онлайн-торговли

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"