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Картины по номерам и презервативы. Что украинцы покупают онлайн на карантине

Картины по номерам и презервативы. Что украинцы покупают онлайн на карантине
23.04.2020, 17:47

Онлайн-площадки Prom.ua, epicentrk и ПриватМаркет рассказали о предпочтениях покупателей в условиях карантина

В Украине в десятки раз вырос спрос на медицинские маски из-за распространения коронавируса и масочный режим в общественных местах. Потребители стали больше покупать товары для развлечений дома, а еще презервативы и электронику. Как изменились продажи, рассказали представители трех торговых площадок.

На Prom.ua в первую неделю карантина украинцы начали чаще заказывать медицинские маски, респираторы и антисептики. Количество заказов в марте по сравнению с февралем увеличилось почти в десять раз.

Количество онлайн-заказов продуктов и товаров для животных выросло на 20%. В основном покупают кофе, чай, крупы и макароны, сладкое и орехи.

Увеличился спрос на товары для досуга - покупают картины по номерам, пряжу, все для шитья, книги, пазлы и настольные игры.

Покупатели возобновляют заказы одежды и обуви. Но если раньше в топах продаж были платья, то в марте лидерами стали кроссовки и кеды, спортивные костюмы и одежда для дома.

Топ товаров на Prom.ua Увеличение продаж
медицинские товары 944%
материалы для ремонта 139%
красота и здоровье 138%
зоотовары 133%
подарки, хобби, книги 124%
продукты питания, напитки 120%
инструменты 119%
спортивные товары 118%
авто- и мототовары 116%

В Эпицентре рассказали об увеличении онлайн-продаж на 83% с 12 марта в сравнении с до карантинным месяцем.  

Карантин увеличил в 50 раз продажи медицинских товаров: масок, респираторов и бахил; в 17 раз - ингаляторов, термометров и средств кварцевания.

Потребители стали покупать больше краски и колорантов.

В 5,5 раз увеличились продажи презервативов. В марте клиенты купили в четыре раза больше дезинфекторов и антисептиков, чем раньше.

Выросло количество заказов на отделочные материалы. В 3,2 раза повысился спрос на обои, в 2,5 раза –  на смесители, в 2,2 раза –  на плитку и ламинат.

Топ товаров на epicentrk Увеличение продаж
Медицинские расходные материалы
(маски, респираторы, перчатки,
бинты и др.)		 5000%
Медицинские приборы 1700%
Краска 700%
Средства контрацепции  550%
Дезинфекторы, антисептики  400%
Обои 320%
Смесители 250%
Плитка и ламинат 220%
Бытовая химия, телевизоры 200%

С 13 марта по 13 апреля объем продаж на торговой площадке ПриватМаркет вырос на 6 млн грн - до 19 млн грн. А за предыдущий месяц оборот составил 13 млн грн. Средний чек покупателя составлял 5 500 грн.

Чаще всего заказывали заказывали автомобильные шины, смартфоны, телевизоры. Также в список самых популярных покупок вошли ноутбуки и металлоискатели.

  • OLX и Rozetka рассказали, что во время карантина пользователи активнее ищут товары для уборки дома и фитнеса.
  • В марте украинские держатели карт чаще платили через POS-терминалы и снимали меньше наличных в банкоматах, подсчитали в UPC.
  • Пять финансистов рассказали, как обращаться с деньгами во время кризиса

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

Ольга Чайка
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