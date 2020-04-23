Картины по номерам и презервативы. Что украинцы покупают онлайн на карантине

В Украине в десятки раз вырос спрос на медицинские маски из-за распространения коронавируса и масочный режим в общественных местах. Потребители стали больше покупать товары для развлечений дома, а еще презервативы и электронику. Как изменились продажи, рассказали представители трех торговых площадок.
На Prom.ua в первую неделю карантина украинцы начали чаще заказывать медицинские маски, респираторы и антисептики. Количество заказов в марте по сравнению с февралем увеличилось почти в десять раз.
Количество онлайн-заказов продуктов и товаров для животных выросло на 20%. В основном покупают кофе, чай, крупы и макароны, сладкое и орехи.
Увеличился спрос на товары для досуга - покупают картины по номерам, пряжу, все для шитья, книги, пазлы и настольные игры.
Покупатели возобновляют заказы одежды и обуви. Но если раньше в топах продаж были платья, то в марте лидерами стали кроссовки и кеды, спортивные костюмы и одежда для дома.
|Топ товаров на Prom.ua
|Увеличение продаж
|медицинские товары
|944%
|материалы для ремонта
|139%
|красота и здоровье
|138%
|зоотовары
|133%
|подарки, хобби, книги
|124%
|продукты питания, напитки
|120%
|инструменты
|119%
|спортивные товары
|118%
|авто- и мототовары
|116%
В Эпицентре рассказали об увеличении онлайн-продаж на 83% с 12 марта в сравнении с до карантинным месяцем.
Карантин увеличил в 50 раз продажи медицинских товаров: масок, респираторов и бахил; в 17 раз - ингаляторов, термометров и средств кварцевания.
Потребители стали покупать больше краски и колорантов.
В 5,5 раз увеличились продажи презервативов. В марте клиенты купили в четыре раза больше дезинфекторов и антисептиков, чем раньше.
Выросло количество заказов на отделочные материалы. В 3,2 раза повысился спрос на обои, в 2,5 раза – на смесители, в 2,2 раза – на плитку и ламинат.
|Топ товаров на epicentrk
|Увеличение продаж
|Медицинские расходные материалы
(маски, респираторы, перчатки,
бинты и др.)
|5000%
|Медицинские приборы
|1700%
|Краска
|700%
|Средства контрацепции
|550%
|Дезинфекторы, антисептики
|400%
|Обои
|320%
|Смесители
|250%
|Плитка и ламинат
|220%
|Бытовая химия, телевизоры
|200%
С 13 марта по 13 апреля объем продаж на торговой площадке ПриватМаркет вырос на 6 млн грн - до 19 млн грн. А за предыдущий месяц оборот составил 13 млн грн. Средний чек покупателя составлял 5 500 грн.
Чаще всего заказывали заказывали автомобильные шины, смартфоны, телевизоры. Также в список самых популярных покупок вошли ноутбуки и металлоискатели.
Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"