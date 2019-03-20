Казахстанцы скупают доллары после отставки Назарбаева

В обменных пунктах Казахстана дорожает доллар США из-за усилившегося спроса после заявления Нурсултана Назарбаева о сложении полномочий президента, пишет Интерфакс.

В некоторых обменниках валюта закончилась из-за ажиотажного спроса. Ее начали скупать сразу после заявления Назарбаева.

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В 21:30 19 марта по времени Астаны курс доллара в некоторых пунктах достиг $1/378,5, а в 22:00 американская валюта подорожала до 385 тенге за доллар, отмечает агентство.

Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США 19 марта по итогам двух сессий на торгах Казахстанской фондовой биржи составлял 376,4 тенге за $1.

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта.

20 марта, в полдень по местному времени, новым президентом страны стал 65-летний Касым-Жомарт Токаев.