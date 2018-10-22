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22.10.2018, 14:30

Ким Чен Ын купил в Китае предметы роскоши на $640 млн

Ким Чен Ын купил в Китае предметы роскоши на $640 млн

С момента вступления в должность Ким Чен Ына Северная Корея оставила в luxury-магазинах Китая более $4 млрд

В прошлом году Северная Корея импортировала предметы роскоши из Китая не менее чем на $640 млн. Reuters напоминает, что это нарушает санкционный режим, введенный США против КНДР.

В Северной Корее распространяются слухи о том, что семья лидера страны Ким Чен Ына купила у Китая гидросамолет, несколько дорогих музыкальных инструментов, телевизоры, автомобили, часы, меха и даже ликеры – как для самого лидера, так и для элиты, которая поддерживает его режим.

Издание отмечает, что, если эта санкционная лазейка будет и дальше расширяться, Ким Чен Ын достигнет своей цели – нейтрализации санкций без закрытия ядерной программы.

По имеющимся данным, импорт предметов роскоши из Китая в КНДР в прошлом году составил 17,8% от всего китайского импорта, который оценивается в $3,7 млрд. Из перечисленных выше товаров около половины суммы приходится на телевизоры ($340 млн), затем следуют седаны ($204 млн) и ликеры ($35 млн).

С января по август текущего года торговля между Китаем и Северной Кореей сократилась на 57,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $1,51 млрд.

С момента вступления в должность Ким Чен Ына в 2011 году Северная Корея оставила в luxury-магазинах Китая более $4 млрд.

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Теги: ким чен ын
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