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25.05.2019, 10:57

Кипр поставил исторический рекорд по оттоку инвестиций из России

Кипр поставил исторический рекорд по оттоку инвестиций из России

Отток кипрских инвестиций из России достиг рекордных $10,3 млрд

За 2018 год чистый отток кипрских инвестиций из России составил рекордные $10,3 млрд. Это самый крупный показатель за 12 лет подсчетов по всем странам мира, сообщает The Bell.

Как отмечает издание, сокращение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из Кипра в Россию означает то, что в РФ возвращается все меньше выведенных в оффшоры средств, хотя платежи продолжаются.

Уменьшение объемов вложений со стороны Кипра в РФ в первую очередь обусловлено сокращением участия в капитале российских компаний.

Отток складывается из нескольких составляющих. Первая - сокращение участия в капитале российских компаний до рекордных в 2018 году минус $13,9 млрд; вторая - реинвестирование доходов с Кипра – приток в $5 млрд; третья - покупка долговых инструментов на кипрские деньги оказался ниже продажи - отрицательное сальдо в $1,4 млрд.

Одновременно с оттоком кипрских инвестиций сразу несколько других популярных для создания оффшоров юрисдикций показали противоположный показатель:

  • Нидерланды - плюс $7,9 млрд;
  • Великобритания - плюс $2,5 млрд;
  • Швейцария - плюс $1,7 млрд;
  • Британские Виргинские острова — плюс $1,5 млрд;
  • Франция - плюс $1,1 млрд;
  • Багамы - плюс $923 млн;
  • Бермуды - плюс $814 млн.

Данные подтверждает статистика Центрального банка РФ, указывает издание. Она показывает, что некогда главные оффшоры -  Британские Виргинские острова и Кипр, снижают свое значение, а деньги в основном переводятся в "старую Европу".

В прошлый раз серьезный отток кипрских инвестиций из России наблюдался в 2015 году, пишет РБК. Тогда они сократились на $7,1 млрд. В 2016-м отток замедлился до $436 млн, а в 2017 году сальдо вложений с Кипра было положительным и составило $8,6 млрд.

К концу лета 2018 года на депозитных счетах российских клиентов на Кипре находилось около 3 млрд евро. За шесть лет до этого только российские фирмы, не считая физлиц, держали на Кипре - до $19 млрд

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Теги: отток инвестиций
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