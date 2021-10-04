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Клинт Иствуд отсудил $6 млн у компании из Литвы за рекламу каннабиса с его изображением

04.10.2021, 13:38
Клинт Иствуд отсудил $6 млн у компании из Литвы за рекламу каннабиса с его изображением - Фото
Фото:EPA

Голливудский актер Клинт Иствуд и его компания Garrapata отсудили $6,1 млн у литовской компании Mediatonas UAB, которая несанкционированно использовала его образ для рекламы медицинского каннабиса, пишет The New York Times.

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В феврале юристы Иствуда подали иск в федеральный суд Лос-Анджелеса против Mediatonas UAB.  Компании принадлежат сайты, на которых размещались фальшивые интервью с Иствудом. Материалы размещали фотографии Иствуда, а также ссылки для покупки каннабидиола (более известного как CBD).

Каннабидиол – это природный экстракт каннабиса или обычной конопли.

 "Мистер Иствуд не имеет никакого отношения к каким-либо продуктам CBD и никогда не давал такого интервью", – говорится в судебных документах.

Также Иствуд подал иск против 10 интернет-магазинов, которые он обвинил в манипулировании результатами поиска через метатеги. 

  • 2 июня 2021 года законопроект о легализации медицинского каннабиса №5596 был внесен в Раду. 13 июля Верховная Рада на внеочередном заседании не поддержала в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса в лечебных и исследовательских целях. За проголосовали только 184 депутата при 226 необходимых.

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Наталия Фреик
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медицинский каннабис Иствуд
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