Клинт Иствуд отсудил $6 млн у компании из Литвы за рекламу каннабиса с его изображением

Голливудский актер Клинт Иствуд и его компания Garrapata отсудили $6,1 млн у литовской компании Mediatonas UAB, которая несанкционированно использовала его образ для рекламы медицинского каннабиса, пишет The New York Times.

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В феврале юристы Иствуда подали иск в федеральный суд Лос-Анджелеса против Mediatonas UAB. Компании принадлежат сайты, на которых размещались фальшивые интервью с Иствудом. Материалы размещали фотографии Иствуда, а также ссылки для покупки каннабидиола (более известного как CBD).

Каннабидиол – это природный экстракт каннабиса или обычной конопли.

"Мистер Иствуд не имеет никакого отношения к каким-либо продуктам CBD и никогда не давал такого интервью", – говорится в судебных документах.

Также Иствуд подал иск против 10 интернет-магазинов, которые он обвинил в манипулировании результатами поиска через метатеги.

2 июня 2021 года законопроект о легализации медицинского каннабиса №5596 был внесен в Раду. 13 июля Верховная Рада на внеочередном заседании не поддержала в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса в лечебных и исследовательских целях. За проголосовали только 184 депутата при 226 необходимых.

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Наталия Фреик

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