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Крах акций Meta. Цукерберг потерял $29 млрд за день и вылетел из десятки самых богатых

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 09:25
Крах акций Meta. Цукерберг потерял $29 млрд за день и вылетел из десятки самых богатых - Фото
Марк Цукерберг (Фото - ЕРА)

Председатель и главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг потерял $29 млрд в четверг, когда акции Meta Platforms Inc. (FB.O) продемонстрировали рекордное однодневное падение после неутешительного прогноза доходов, пишет Reuters.

Акции Meta упали на 26%, потеряв более $200 млрд в результате крупнейшего однодневного обнуления рыночной стоимости американской компании. По данным Forbes, это привело к уменьшению состояния основателя и главного исполнительного директора Цукерберга до $85 млрд.

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Цукербергу принадлежит около 12,8% технологического гиганта, ранее известного как Facebook.

Его однодневное падение состояния является одним из крупнейших за всю историю.

По данным Forbes, теперь Цукерберг находится на двенадцатом месте в списке миллиардеров Forbes в реальном времени, уступая индийским бизнес-магнатам Мукешу Амбани и Гаутаму Адани.

  • Ранее Meta сообщила о первом квартальном снижении числа ежедневных пользователей соцсети Facebook по всему миру. Компания также отчиталась о снижении показателей роста рекламы, из-за чего ее акции упали.

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Наталия Софиенко
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Марк Цукерберг состояние Meta
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