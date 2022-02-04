Крах акций Meta. Цукерберг потерял $29 млрд за день и вылетел из десятки самых богатых
Председатель и главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг потерял $29 млрд в четверг, когда акции Meta Platforms Inc. (FB.O) продемонстрировали рекордное однодневное падение после неутешительного прогноза доходов, пишет Reuters.
Акции Meta упали на 26%, потеряв более $200 млрд в результате крупнейшего однодневного обнуления рыночной стоимости американской компании. По данным Forbes, это привело к уменьшению состояния основателя и главного исполнительного директора Цукерберга до $85 млрд.
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Цукербергу принадлежит около 12,8% технологического гиганта, ранее известного как Facebook.
Его однодневное падение состояния является одним из крупнейших за всю историю.
По данным Forbes, теперь Цукерберг находится на двенадцатом месте в списке миллиардеров Forbes в реальном времени, уступая индийским бизнес-магнатам Мукешу Амбани и Гаутаму Адани.
- Ранее Meta сообщила о первом квартальном снижении числа ежедневных пользователей соцсети Facebook по всему миру. Компания также отчиталась о снижении показателей роста рекламы, из-за чего ее акции упали.
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