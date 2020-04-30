Кредит без визита. Сеть ломбардов ввела новую финуслугу

Сеть ломбардов Скарбниця ввела услугу предоставления кредитов под залог техники без посещения отделения. Об этом сообщили на сайте компании.

Клиент может заполнить онлайн-форму на сайте, обсудить условия сделки по телефону и отправить по почте предмет залога. Работник ломбарда вместе с клиентом оформляют электронный договор залога. Ломбард обещает прислать деньги клиенту на карту.

Другие ломбарды пока не предлагают клиентам полностью дистанционных услуг.

Представитель ломбарда LuxGroups предложил корреспонденту ЛІГА.Money сначала назвать предмет залога, а уже потом обсуждать возможность предоставления услуги дистанционно. "Все индивидуально", - резюмировал сотрудник компании.

В "Найкращому ломбарді" признали, что пока не предоставляют услуги дистанционно. В ответ на вопрос, планируют ли ввести их в будущем, сказали: "Планируем, почему же нет?".

Сотрудница ломбарда "ААА фінанси" пояснила, что при получении предмета залога необходимо провести анализ; если речь идет о бриллиантах - экспертизу. Поэтому для получения услуги необходимо прийти в отделение ломбарда.

Укрпочта в течение карантина будет бесплатно доставлять лекарства, наличные за услугой "С карты домой", а также товары из интернет-магазинов.

Финкомпании в прошлом году выдали на 52,5% кредитов больше, чем в позапрошлом году. Задолженность заемщиков в 2019 году выросла более чем на треть.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".