Кто самый щедрый миллиардер в США: Forbes составил рейтинг филантропов всех времен

Американское издание Forbes составило рейтинг самых щедрых миллиардеров США, подсчитав, сколько каждый из них отдал на благотворительность за всю свою жизнь. По данным издания, наиболее щедрым стал медиамагнат Уоррен Баффет, пожертвовавший $42,8 млрд.

Состояние Баффета оценивается в $88,8 млрд. В основном, он выделяет деньги на здравоохранение и борьбу с бедностью. В 2010 году Баффет инициировал программу The Giving Pledge, где он призывает американских миллиардеров отдать хотя бы половину своего состояния на благотворительность. Сам Баффет обещает раздать 99% своего состояния.

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На втором месте в рейтинге расположились Билл и Мелинда Гейтс. Их состояние оценивается в $120,7 млрд, а общая сумма пожертвований — в $29,8 млрд. В 2020 году супруги пообещали за два года потратить на борьбу с COVID-19 $1,75 млрд.

Джордж Сорос занял третье место в рейтинге Forbes с общей суммой пожертвований на протяжении жизни в $16,6 млрд при его нынешнем состоянии $8,6 млрд. Его фонды "Открытое общество" действуют в 120 странах мира, уделяют внимание демократии и защите прав избирателей. Только в 2020 году на эти направления он выделил $140 млн. Кроме того, в прошлом году он направил $1,2 млрд на борьбу с дискриминацией, защиту прав человека и поддержку журналистики. С начала пандемии COVID-19, Сорос пожертвовал $37 млн на медицинскую помощь нелегальным мигрантам в США.

Также в рейтинг попал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Его состояние оценивается в $54,9 млрд, общая сумма пожертвований $11,1 млрд. Блумберг сосредоточил внимание на изменении климата и общественном здравоохранении.

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса – Маккензи Скотт – заняла шестую строчку в списке Forbes, пожертвовав $5,83 млрд организациям, которые борются с расовым, гендерным и экономическим неравенством. Состояние Скотт оценивается в $55,2 млрд.

Основатель Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан заняли десятое место в рейтинге с общим объемом пожертвований в $2,7 млрд при состоянии в $90 млрд. В сфере их интересов — поддержка науки, образования, честных выборов и правосудия.

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Суммарно миллиардеры из списка филантропов Forbes направили на благотворительность $149 млрд, а их общее состояние оценивается в $799 млрд. Суммы пожертвований рассчитаны по состоянию на конец 2020 года, а капитал — по состоянию на 14 января 2021 года.

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Роман Брыль

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