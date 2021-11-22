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Лазебная: Нужно дать возможность накапливать пенсии и 50-летним украинцам

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2021, 19:31
Лазебная: Нужно дать возможность накапливать пенсии и 50-летним украинцам - Фото
Марина Лазебная. Фото: пресс-служба форума Украина 30

Делать пенсионные накопления в Украине должны все работающие, а не только те, кому сейчас до 35 лет. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает пресс-служба министерства.

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Министр считает необходимым предоставить возможность накапливать пенсии и 40-летним, и 50-летним украинцам.

"Профсоюзы предлагают, чтобы в накоплении участвовали только люди до 35 лет. Почему мы должны лишать дополнительной пенсии 40-летних или 50-летних? Я, например, хочу стать участницей этой системы, потому что считаю, что сама должна участвовать в том, что делаю, чтобы нести полную ответственность", – отметила она.

По словам министра, участниками обязательной накопительной системы должны быть все работающие люди.

"Небольшие суммы накоплений человек сможет забрать при выходе на пенсию единоразово", пояснила Лазебная.

Читайте также: Пенсійні накопичення України – 0,1% ВВП. Гірше тільки у Пакистану

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Анна Ишутина
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