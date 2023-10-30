Легенда НБА Мэджик Джонсон стал миллиардером

Бывший американский баскетболист, а ныне бизнесмен Мэджик Джонсон стал миллиардером. По оценкам журнала Forbes, его суммарное состояние сейчас составляет $1,2 млрд.

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Профессиональная спортивная карьера Джонсона фактически закончилась в 1991 году после того, как у него диагностировали вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), хотя затем он еще принял участие в Олимпийских играх в Барселоне, выиграв золотую медаль, и недолго поиграл за Лейкерс в середине 1990-х.

Сейчас он владеет долями в ряде спортивных клубов, включая Вашингтон Командерс (американский футбол), Лос-Анджелес Доджерс (бейсбол), Лос-Анджелес (футбол), Лос-Анджелес Спаркс (женский баскетбол).

Но главный актив Мэджика – это 60% в компании страхования жизни EquiTrust. С 2015 года, когда он ее купил, активы компании выросли с $16 млрд до $26 млрд, а годовой доход достиг примерно $2,6 млрд.

Кроме того, Джонсон запустил сеть кинотеатров в партнерстве с Loews в таких крупных городах, как Лос-Анджелес, Атланта, Хьюстон и Нью-Йорк, и создал совместную со Starbucks сеть кафе в кварталах, где в основном проживают афроамериканцы.

С 1990 года у Джонсона есть миноритарная доля в заводе по разливу напитков PepsiCo возле Вашингтона, которую он купил за $60 млн.

Мэджик Джонсон стал четвертым баскетболистом в истории НБА, чье состояние превысило $1 млрд, после Майкла Джордана, Коби Брайанта (погиб в январе 2020 года в авиакатастрофе) и Леброна Джеймса.

Джонсон играл за Лос-Анджелес Лейкерс. С этой командой он выигрывал чемпионский титул в 1980-м, 1982-м, 1985-м, 1987-м и 1988 годах.

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