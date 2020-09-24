Легенде тенниса Борису Бекеру грозит тюрьма за скрытие данных о персональном банкротстве

Лондонский суд Вестминстерского магистрата предупредил бывшего теннисиста Бориса Бекера, что его ждет тюремное заключение сроком до семи лет. Об этом пишет The Guardian.

Тюремный срок грозит легенде тенниса в случае, если подтвердится факт, что Бекер скрыл информацию о некоторых своих активах при прохождении процедуры личного банкротства в 2017 году.

В ходе судебного заседания в четверг, 24 сентября, Бекеру удалось доказать свои невиновность по более чем 20 обвинениям о сокрытии данных о его, якобы счетах в банках и принадлежащих ему акциях.

Однако у суда остались вопросы по одной квартире Бекера в Лондоне и по двум апартаментам в Германии.

Следующее заседание суда по делу Бекера состоится 22 октября.

В 1985 году Борис Бекер в возрасте 17 лет стал самым молодым победителем Уимблдонского турнира. Теннисист шесть раз побеждал в турнирах Большого шлема. В 2003 году его имя было внесено в Международный зал теннисной славы.

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Роман Брыль

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