Легенде тенниса Борису Бекеру грозит тюрьма за скрытие данных о персональном банкротстве
Лондонский суд Вестминстерского магистрата предупредил бывшего теннисиста Бориса Бекера, что его ждет тюремное заключение сроком до семи лет. Об этом пишет The Guardian.
Тюремный срок грозит легенде тенниса в случае, если подтвердится факт, что Бекер скрыл информацию о некоторых своих активах при прохождении процедуры личного банкротства в 2017 году.
В ходе судебного заседания в четверг, 24 сентября, Бекеру удалось доказать свои невиновность по более чем 20 обвинениям о сокрытии данных о его, якобы счетах в банках и принадлежащих ему акциях.
Однако у суда остались вопросы по одной квартире Бекера в Лондоне и по двум апартаментам в Германии.
Следующее заседание суда по делу Бекера состоится 22 октября.
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