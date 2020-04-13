Лекарства, наличные, пенсии. Как заказать бесплатные услуги Укрпочты

Национальный оператор Укрпочта в течении карантина будет бесплатно доставлять лекарства, наличные с карточки клиента, а также товары из интернет-магазинов. Почтальон также может помочь оплатить коммунальные услуги, сообщается на сайте компании.
Отмечается, что эти и другие услуги Укрпочта ввела и сделала бесплатными, чтобы поощрять потребителей оставаться дома.
Заказать услуги можно по телефону контакт-центра 0 800 300 545 и набрать цифру 9. Если пользователь умеет обращаться со смартфоном или компьютером - услуги можно заказать онлайн, заполнив онлайн-форму.
В течении карантина медикаменты будут доставлять бесплатно всем, кроме жителей областных центров. Им придется платить, специальный тариф - 35 грн.
Не будут принимать заказ на медикаменты, которые нужно хранить при определенной температуре, или которые входят в перечень наркотических, психотропных средств и прекурсоров, являются сильнодействующими и ядовитыми лекарственными средствами.
Для доставки лекарств Укрпочта сотрудничает с сервисом поиска и доставки медикаментов Liki24. С 27 марта заказать доставку лекарств можно по телефону сервиса 068 296 14 52. Нужно уточнять, что речь идет о доставке с помощью Укрпочты, иначе в пределах Киева услуга стоит 79 грн.
По просьбе граждан почтальон может принести наличные с карты, на которую родственники прислали средства. С 23 марта до конца карантина на эту услугу действует акционная цена - 0,01 грн.
Если раньше пенсионер получал пенсию на банковский счет, а сейчас хочет, чтобы почтальон приносил выплаты домой наличными, надо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд. Все необходимые копии документов нужно отправить заказным письмом в ПФУ. С этим может помочь почтальон. Или можно обратиться в контакт-центр Пенсионного фонда по номерам 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71.
На время карантина почтальоны также могут принимать оплату за электроэнергию, газ, воду, телефонную связь, телевидение, интернет и другие платежи дома у граждан.
Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"