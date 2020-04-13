Лекарства, наличные, пенсии. Как заказать бесплатные услуги Укрпочты

Национальный оператор Укрпочта в течении карантина будет бесплатно доставлять лекарства, наличные с карточки клиента, а также товары из интернет-магазинов. Почтальон также может помочь оплатить коммунальные услуги, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что эти и другие услуги Укрпочта ввела и сделала бесплатными, чтобы поощрять потребителей оставаться дома.

Заказать услуги можно по телефону контакт-центра 0 800 300 545 и набрать цифру 9. Если пользователь умеет обращаться со смартфоном или компьютером - услуги можно заказать онлайн, заполнив онлайн-форму.

Послуги Укрпошти під час карантину

В течении карантина медикаменты будут доставлять бесплатно всем, кроме жителей областных центров. Им придется платить, специальный тариф - 35 грн.

Не будут принимать заказ на медикаменты, которые нужно хранить при определенной температуре, или которые входят в перечень наркотических, психотропных средств и прекурсоров, являются сильнодействующими и ядовитыми лекарственными средствами.

Для доставки лекарств Укрпочта сотрудничает с сервисом поиска и доставки медикаментов Liki24. С 27 марта заказать доставку лекарств можно по телефону сервиса 068 296 14 52. Нужно уточнять, что речь идет о доставке с помощью Укрпочты, иначе в пределах Киева услуга стоит 79 грн.

По просьбе граждан почтальон может принести наличные с карты, на которую родственники прислали средства. С 23 марта до конца карантина на эту услугу действует акционная цена - 0,01 грн.

Если раньше пенсионер получал пенсию на банковский счет, а сейчас хочет, чтобы почтальон приносил выплаты домой наличными, надо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд. Все необходимые копии документов нужно отправить заказным письмом в ПФУ. С этим может помочь почтальон. Или можно обратиться в контакт-центр Пенсионного фонда по номерам 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71.

На время карантина почтальоны также могут принимать оплату за электроэнергию, газ, воду, телефонную связь, телевидение, интернет и другие платежи дома у граждан.

Правительство анонсировало принятия решения о возможности оплаты коммунальных услуг через уполномоченные банки и Укрпочту. Людям, которые получают пенсии и соцвыплаты через банки, хотят предоставить возможность оплатить коммунальные услуги с помощью телефонного звонка в банк.

ПриватБанк предложил пенсионерам во время карантина оплачивать коммунальные услуги по телефону службы поддержки 3700. Для этого нужно, чтобы были деньги на одной из карт этого банка.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"