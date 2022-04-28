UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Людям с оккупированных территорий пенсию начислят на счета в Ощадбанке

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 14:25
Людям с оккупированных территорий пенсию начислят на счета в Ощадбанке - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Кабинет министров решил, что будет зачислять пенсии людям с оккупированных территорий, куда Укрпошта не может доставить деньги, на счета в Ощадбанке. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Пенсия будет зачислена на счета после предоставления Укрпоштой по согласованию с военно-гражданскими администрациями в Пенсионный фонд информации об отсутствии технической возможности производить выплату и доставку пенсий на определенных территориях.

Получить деньги можно будет в любом отделении Ощадбанка на безопасной территории. Для этого необходимо иметь паспорт и справку с номером налогового кода и подписать договор банковского счета.

Если человек не обратится за деньгами, то вся сумма будет храниться на счету, пока Укрпошта не сможет ее доставить человеку по месту жительства.

Если пенсионер переселился на безопасную территорию, то по его обращению в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться Укрпоштой по новому адресу через Ощадбанк или другой уполномоченный банк.

Для пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, ничего не меняется и им пенсия засчитывается на карты.

  • За апрель на пенсионные выплаты было направлено 48,5 млрд грн, в том числе 10,9 млрд – на выплату пенсий через Укрпошту. Она смогла доставить не более 87% этих денег.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кабмин Ощадбанк пенсии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 