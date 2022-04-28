Людям с оккупированных территорий пенсию начислят на счета в Ощадбанке

Кабинет министров решил, что будет зачислять пенсии людям с оккупированных территорий, куда Укрпошта не может доставить деньги, на счета в Ощадбанке. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

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Пенсия будет зачислена на счета после предоставления Укрпоштой по согласованию с военно-гражданскими администрациями в Пенсионный фонд информации об отсутствии технической возможности производить выплату и доставку пенсий на определенных территориях.

Получить деньги можно будет в любом отделении Ощадбанка на безопасной территории. Для этого необходимо иметь паспорт и справку с номером налогового кода и подписать договор банковского счета.

Если человек не обратится за деньгами, то вся сумма будет храниться на счету, пока Укрпошта не сможет ее доставить человеку по месту жительства.

Если пенсионер переселился на безопасную территорию, то по его обращению в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться Укрпоштой по новому адресу через Ощадбанк или другой уполномоченный банк.

Для пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, ничего не меняется и им пенсия засчитывается на карты.

За апрель на пенсионные выплаты было направлено 48,5 млрд грн, в том числе 10,9 млрд – на выплату пенсий через Укрпошту. Она смогла доставить не более 87% этих денег.

Андрей Водяный

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