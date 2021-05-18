Маск опустился в списке богатейших людей мира

Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опустился на третью строчку рейтинга самых богатых людей планеты по версии Bloomberg.

Состояние бизнесмена упало из-за снижения стоимости автоконцерна Tesla.

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Состояние предпринимателя оценивается в $160,6 млрд, тогда как в конце февраля оно составляло $183 млрд.

Маск уступил свое место в списке самых богатых людей мира президенту LVMH Бернару Арно, поскольку акции производителя электромобилей упали на 2,2%.

Состояние Маска в этом году упало примерно на $9,1 млрд, что является наибольшим показателем среди американских миллиардеров, по данным индекса благосостояния Bloomberg.

Рейтинг богатейших людей мира возглавляет глава корпорации Amazon Джефф Безос с состоянием $190 млрд.

49-летний Маск стал самым богатым человеком в мире в январе после того, как в прошлом году акции Tesla выросли почти на 750% на фоне бума акций, связанных с высокими технологиями.

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Наталия Софиенко

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