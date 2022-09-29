Маск впервые возглавил рейтинг Forbes

Глава Tesla Илон Маск впервые возглавил рейтинг 400 самых богатых бизнесменов США по версии журнала Forbes, его состояние оценивается в $251 млрд. За год Маск разбогател на 32% – $60,5 млрд.

Маск обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса и одного из основателей Microsoft Билла Гейтса.

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На втором месте находится Безос с состоянием $151 млрд. Это на $50 млрд меньше, чем в прошлом году. Состояние Безоса сократилось на четверть из-за падения цены акций Amazon более чем на 20%.

На третьей строчке — Билл Гейтс, состояние которого оценивается в $106 млрд. На четвертом месте — соучредитель Oracle Ларри Эллисон с состоянием в $101 млрд. На пятой позиции оказался предприниматель и инвестор Уоррен Баффет, у которого $97 млрд.

Бывшая девушка Маска, с которой миллиардер встречался в студенческие годы, продала на аукционе фото и другие вещи предпринимателя более чем на $165 000.

Наталія Софієнко

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