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Маск впервые возглавил рейтинг Forbes

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 11:28
Маск впервые возглавил рейтинг Forbes - Фото
Илон Маск (фото - ЕРА)

Глава Tesla Илон Маск впервые возглавил рейтинг 400 самых богатых бизнесменов США по версии журнала Forbes, его состояние оценивается в $251 млрд. За год Маск разбогател на 32% – $60,5 млрд.

Маск обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса и одного из основателей Microsoft Билла Гейтса.

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На втором месте находится Безос с состоянием $151 млрд. Это на $50 млрд меньше, чем в прошлом году. Состояние Безоса сократилось на четверть из-за падения цены акций Amazon более чем на 20%.

На третьей строчке — Билл Гейтс, состояние которого оценивается в $106 млрд. На четвертом месте — соучредитель Oracle Ларри Эллисон с состоянием в $101 млрд. На пятой позиции оказался предприниматель и инвестор Уоррен Баффет, у которого $97 млрд.

Наталія Софієнко
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Илон Маск рейтинг forbes tesla
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