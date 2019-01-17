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17.01.2019, 16:09

MasterCard запретит автоматическое списание денег за подписки

MasterCard запретит автоматическое списание денег за подписки

Для включения платного периода пользования услугами нужно будет четкое согласие клиента

MasterCard запретит автоматически списывать деньги со счетов клиентов за платные подписки по истечению пробного периода. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По новым правилам, продавцы должны получить согласие клиента для начала платного периода пользования услугой.

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Также они обязаны отправлять владельцу карты в SMS или электронном письме информацию о сумме и дате платежа, наименование продавца, а также понятную инструкцию о том, как отменить подписку.

"Бесплатная пробная версия - это отличный способ проверить новый продукт, прежде чем принимать решение о его покупке. Однако иногда пробная версия может стать постоянной подпиской, которую трудно отменить. Это может быть неприятно и дорого… Мы хотим, чтобы каждое коммерческое обязательство было простым и безопасным", - отметили в компании.

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В заявлении MasterCard не уточняется, коснутся ли новые правила всех рынков.

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Теги: MasterCard, платные подписки
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