MasterCard запретит автоматическое списание денег за подписки

MasterCard запретит автоматически списывать деньги со счетов клиентов за платные подписки по истечению пробного периода. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По новым правилам, продавцы должны получить согласие клиента для начала платного периода пользования услугой.

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Также они обязаны отправлять владельцу карты в SMS или электронном письме информацию о сумме и дате платежа, наименование продавца, а также понятную инструкцию о том, как отменить подписку.

"Бесплатная пробная версия - это отличный способ проверить новый продукт, прежде чем принимать решение о его покупке. Однако иногда пробная версия может стать постоянной подпиской, которую трудно отменить. Это может быть неприятно и дорого… Мы хотим, чтобы каждое коммерческое обязательство было простым и безопасным", - отметили в компании.

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В заявлении MasterCard не уточняется, коснутся ли новые правила всех рынков.