Миллиардеры из РФ наращивают капиталы быстрее всех - Bloomberg

С начала года российские миллиардеры стали богаче на 11%

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Совокупное состояние десяти богатейших россиян с начала текущего года выросло на 10,8%. По этому показателю они обошли миллиардеров из других стран, отмечает Bloomberg.

На втором месте - американские миллиардеры. Их совокупное состояние с начала года выросло на 7,5%.

Десять британских миллиардеров увеличили капиталы на 3,4%.

Миллиардеры из других стран свои состояния, наоборот, уменьшили. Капиталы десяти богатейших французов сократились на 0,8%, шведов - на 4,6%, швейцарцев - на 5,4%. Состояние богатейших людей Индии сократилось на 6% в сумме, канадцев - на 8,3%, бизнесменов из Бразилии - на 12%. Миллиардеры из Гонконга стали беднее на 13,4%, немцы – на 14,8%.

В Bloomberg Billionaires Index на 18 октября в десятку богатейших россиян входят: Леонид Михельсон, Алексей Мордашов, Владимир Лисин, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Андрей Мельниченко, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Виктор Вексельберг.



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