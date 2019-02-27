Минфин предложил новые правила перевозки наличных через границу

Министерство финансов решило изменить правила трансграничного перемещения валютных ценностей. Соответствующий документ вынесен 27 февраля на заседание правительства. В министерстве объясняют такую инициативу требованиями Комитета Moneyval в рамках усовершенствования системы финансового мониторинга, сообщает UBR.

Лимит Минфин менять не намерен. В Украине, как и в странах ЕС, будет действовать общее правило: при перевозке или пересылке наличных в иностранной валюте или гривне, а также банковских металлов на сумму свыше 10 000 евро необходимо заполнить таможенную декларацию.

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При этом к валютным ценностям будут относиться не только наличные, но и все формы их бумажного эквивалента: долговые расписки, вексели, ценные бумаги, чеки, акции, депозитные сертификаты и прочие финансовые и банковские документы.

Предложено изменить и саму форму декларации - привести ее к евростандарту. В ней появится поле для заполнения и изменится формат.

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В случае принятия документа, ГФС необходимо будет в кратчайшие сроки обеспечить новыми бланками все таможни в Украине и обнародовать шаблон на сайте.