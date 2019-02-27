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Украина не будет участвовать в Евровидении в этом году
27.02.2019, 15:19

Минфин предложил новые правила перевозки наличных через границу

Минфин предложил новые правила перевозки наличных через границу

Правила трансграничного перемещения валютных ценностей могут измениться

Министерство финансов решило изменить правила трансграничного перемещения валютных ценностей. Соответствующий документ вынесен 27 февраля на заседание правительства. В министерстве объясняют такую инициативу требованиями Комитета Moneyval в рамках усовершенствования системы финансового мониторинга, сообщает UBR.

Лимит Минфин менять не намерен. В Украине, как и в странах ЕС, будет действовать общее правило: при перевозке или пересылке наличных в иностранной валюте или гривне, а также банковских металлов на сумму свыше 10 000 евро необходимо заполнить таможенную декларацию.

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При этом к валютным ценностям будут относиться не только наличные, но и все формы их бумажного эквивалента: долговые расписки, вексели, ценные бумаги, чеки, акции, депозитные сертификаты и прочие финансовые и банковские документы.

Предложено изменить и саму форму декларации - привести ее к евростандарту. В ней появится поле для заполнения и изменится формат.

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В случае принятия документа, ГФС необходимо будет в кратчайшие сроки обеспечить новыми бланками все таможни в Украине и обнародовать шаблон на сайте.

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Теги: лимит, валютные ценности, перевозка наличных, пересылка наличных
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