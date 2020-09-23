Министры пошли на самоограничение по зарплате. Оклад не выше 60 000 грн в месяц

Заработная плата членов Кабинета министров будет ограничена суммой, равной пятью средним зарплатам, не смотря на отмену Конституционным судом ограничений на оплату труда чиновников. Об этом сообщил на своем telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Хочу подчеркнуть: с принятием решения Конституционным судом о заработной плате чиновников и госслужащих, Кабинет министров и я лично остаемся под действием постановления №304, в котором зарплаты министров ограничены размером не более пяти средних заработных плат в Украине", - написал премьер.

Он добавил, что это принципиальная позиция членов Кабмина.

По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине в июле 2020 года составляла 11 804 грн. Таким образом, максимальная зарплата министра не может быть выше 59 045 грн.

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Роман Брыль

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