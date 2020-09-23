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Министры пошли на самоограничение по зарплате. Оклад не выше 60 000 грн в месяц

23.09.2020, 17:12
Министры пошли на самоограничение по зарплате. Оклад не выше 60 000 грн в месяц - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Заработная плата членов Кабинета министров будет ограничена суммой, равной пятью средним зарплатам, не смотря на отмену Конституционным судом ограничений на оплату труда чиновников. Об этом сообщил на своем telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль

"Хочу подчеркнуть: с принятием решения Конституционным судом о заработной плате чиновников и госслужащих, Кабинет министров и я лично остаемся под действием постановления №304, в котором зарплаты министров ограничены размером не более пяти средних заработных плат в Украине", - написал премьер.

Он добавил, что это принципиальная позиция членов Кабмина.

По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине в июле 2020 года составляла 11 804 грн. Таким образом, максимальная зарплата министра не может быть выше 59 045 грн.

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Роман Брыль
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