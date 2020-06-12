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Море или горы: обзор цен на курортное жилье в Украине летом - инфографика

Море или горы: обзор цен на курортное жилье в Украине летом - инфографика
12.06.2020, 17:48

Почем можно снять жилье на море, а во сколько обойдется аренда дома в горах - в OLX проанализировали объявления, размещенные на их сайте

На фоне карантинных ограничений, связанных с выездом за границу, у украинцев осталась возможность поехать на отдых на море или в горы, не покидая пределы Украины. Компания OLX проанализировала актуальные предложения на рынке аренды курортного жилья, исходя из данных собственной платформы.

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Морские курорты

Среди городов на Черном море на OLX отдельно выделили одесское направление: пгт Затоку, село Каролино-Бугаз и города Южный, Черноморск (Ильичевск) и саму Одессу.

Самый большой выбор жилья в Одессе: для аренды тут предлагается более 1500 квартир в ценовом диапазоне от 500 грн до 1250 грн за день проживания. Аренда домов обойдется дороже - в среднем 1500 грн/сутки, причем именно домами, судя по статистике, интересуется большая часть отдыхающих.

Примерно те же цены в Черноморске. За посуточную аренду дома тут просят около 1500 грн, квартиры обойдутся дешевле - от 450 грн за "однушку" до 1000 грн за 3-комнатную. В Каролино-Бугаз и Затоке снять дом для семьи или компании можно за 1500-2000 грн в день.

Чуть дешевле будет стоить аренда квартир в Южном: за 1-комнатную квартиру здесь хотят 400 грн, за 2-комнатную - 500 грн, а три комнаты будут стоить 800 грн.

В качестве примера отдыха на Азовском море был взят Бердянск. Цены на жилье тут ниже, чем на черноморских курортах: однокомнатное жилье тут стоит около 300 грн, двух- и трехкомнатное - 450 грн и 500 грн соответственно. Аренда домов стартует от 1000 грн.

Курорты в горах

Для любителей горного воздуха и захватывающих видов на OLX рекомендуют Закарпатскую и Ивано-Франковскую области. 

Больше всего предложений, отмечают аналитики, сейчас можно найти в Яремче, что в 60 км от Ивано-Франковска. Суточная стоимость аренды дома здесь составляет около 1000 грн. В неподалеку расположенном селе Микуличин предложений меньше, около 30, а цены выше - дома тут предлагают по цене 1200 грн/сутки. В поселке Ворохта день проживания в местном доме обойдется в 500 грн.

Самые дешевые предложения по аренде жилья можно найти в Славском во Львовской области (300 грн/сутки за дом) и в Берегово на Закарпатье (200 грн/сутки за двухкомнатную квартиру).

инфографика (blog.olx.ua)

Инфографика от OLX.ua

  • Апрельский разбор от LIGA.net: рынок аренды столичного жилья обвалился. Скидки в 30%, цены от 4500 грн за однушку и двойной рост в Пуще-Водице.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння проекту USAID "Трансформація фінансового сектору" 

Дарья Мостовая
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