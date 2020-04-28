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Мошенники звонят от имени госслужбы занятости

Мошенники звонят от имени госслужбы занятости
28.04.2020, 12:47

Государственная служба занятости и Нацбанк предупреждают о мошенничестве под предлогом социальной помощи

Во время карантина мошенники звонят соискателям работы, представляются представителями госслужбы занятости и пытаются узнать персональные данные собеседников. Об этом предупреждают в Государственной службе занятости.

Настоящий специалист Госслужбы занятости в телефонном разговоре должен назвать свою фамилию и имя, должность и центр занятости, в котором работает. Он будет обращаться по имени и отчеству, и озвучит другие личные данные соискателя, указанные в заявлении, чтобы подтвердить или скорректировать их. И ни в коем случае не спросит о номерах банковских карт или счетов.

Во время общения в мессенджере работник госслужбы не может идентифицировать собеседника, поэтому не имеет права предоставлять информацию о начислении и выплате денег. Чтобы получить такие данные, нужно написать официальное обращение.

Мошенники также рассылают смс от имени банков с предложением получить "государственную помощь". Для этого они требуют сообщить номер своей платежной карты, срок ее действия и другую информацию, предупредили в Нацбанке.

В НБУ предостерегают: не надо отвечать на такие смс-сообщения, звонить по указанным номерам и переходить по ссылкам в сообщениях. Ни в коем случае нельзя разглашать свои персональные данные, в том числе срок действия платежной карты и код CVC (три цифры на обратной стороне карты).

Работники банков не имеют права запрашивать персональные данные клиентов, ПИН-коды к платежным картам, динамические коды подтверждений платежей и любую другую информацию относительно счетов. В случае начисления выплат они не звонят клиентам и не пишут смс-сообщения.

  • В 2019 году мошенники украли с карт украинцев 362 млн грн. Наиболее распространенный способ - введение человека в заблуждение, чтобы он сам рассказал персональные данные или отдал деньги.
  • В Киеве будут судить четырех подозреваемых в телефонном мошенничестве и похищении 1,1 млн грн грн. По данным прокуратуры, подельники звонили пожилым людям и сообщали тревожную новость об их близких. Обманутые жертвы сами отдавали деньги.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Ольга Чайка
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нацбанк мошенничество госслужба занятости
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