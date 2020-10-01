Мы запустили ЛИГА.Money: как это научит вас обращаться с деньгами

Навіщо ми запустили ЛІГА.Money

Щоб допомогти нашим читачам розібратись у складних фінансових питаннях, навчитись розумно керувати грошими та зважено приймати фінансові рішення.

Хто ми

ЛІГА.Money стала результатом тристороннього державно-приватного партнерства між Проєктом USAID "Трансформація фінансового сектору", Ligamedia та банками-учасниками (АКОРДБАНК, Банк інвестицій та заощаджень, ОТП Банк, ПРАВЕКС БАНК, Райффайзен Банк Аваль, ТАСКОМБАНК та УКРСИББАНК).

Готуватимемо для вас статті, практичні поради та новини зі світу особистих фінансів у простій та зрозумілій формі. Основну увагу приділятимемо питанням фіннасової грамотності, тому подача матеріалу буде легкою та зрозумілою для кожного.

Проєкт складається з п'яти розділів:

"Кредити" – розбиратемемось у типах кредитів, особливостях схем їх погашення та перевірці кредитної історії.

"Заощадження" – говоритимемо про особливості депозитів, інших інструментів накопичення та безпечного збереження коштів.

"Права споживачів" – тут ми розповідатимемо, які права має клієнт фінустанови, як їх захищати, а у випадку необхідності подати скаргу.

"Страхування" – розповімо про найпоширеніші види страхування в Україні, особливості вибору страховика та врегулювання страхових подій

"Фінансовий добробут" – навчимо вас планувати сімейний бюджет, відкладати на бажану покупку заздалегідь та розумно користуватись наявними ресурсами

Окрім цього на сторінці розміщено Кредитометр – унікальний і єдиний в Україні інструмент порівняння реальної вартості кредитів. Це не просто калькулятор, який розраховує прогнозну вартість кредиту. Це інструмент, що дозволяє:

Обрати максимально відповідний вашим потребам кредит за близько 10 параметрами;

Отримати всю необхідну інформацію про вартість кредиту (реальна річна процентна ставка, всі прогнозні витрати за кредитом (комісії, штрафи, витрати на страховку і нотаріуса);

Порівняти в одному вікні умови кредитування 2-3 кредитів;

Замовити кредит з прозорими та зрозумілими умовами.

Окрім інформаційних матеріалів, чотири рази на рік ЛІГА.Money здійснюватиме перевірку достовірності представлених банками на сайті ЛІГА.Money умов кредитування методом "таємного покупця". Незалежні споживачі здійснюватимуть контрольні оформлення продуктів в банках. Після цього кожен банк буде оцінено за низкою критеріїв, зокрема, на достовірність наданої споживачеві інформації, лояльність умов договору та іншими. Цей рейтинг буде повністю прозорим і жодна фінустанова не зможе вплинути на результати оцінювання ЛІГА.Money.

Наші цінності

ЛІГА.Money – соціальний та незалежний проєкт.

Тому тут не буде реклами фінустанов чи конкретних фінансових послуг;

Цей сайт повністю незалежний від банків у частині ренкінгів та просвітницького контенту з фінансових питань;

Матеріали, які ми публікуємо, відображають наші власні погляди та думки експертів;

Ми ретельно дбаємо про безпеку та захищаємо персональні дані наших користувачів.

Відтепер, якщо шукаєте інформацію про фінансові послуги або обираєте кредит – обирайте надійних партнерів на ЛІГА.MONEY

Регина Дацюк

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