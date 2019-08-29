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Насколько вырос средний чек школьного гардероба. Инфографика

Насколько вырос средний чек школьного гардероба. Инфографика
29.08.2019, 14:05

По данным аналитиков OLX, одеть мальчика в школу обойдется в среднем в 1 510 грн, девочку - 1 660 грн. Самый дорогой элемент гардероба - обувь

С 20 июня 2019 года школьная форма не обязательна в образовательных учреждениях, но одевать ребенка в школу все равно нужно. Аналитики OLX посчитали, сколько в среднем обойдется собрать школьника в 2019 году.

Мальчика или девочку: кого дешевле собрать в школу

Средний чек школьного гардероба по сравнению с прошлым годом вырос на 50%, рассказывают эксперты. В 2018 году комплект вещей для мальчика стоил 1 000 грн в среднем, в этом году стоимость основных вещей в школу для мальчика составила 1 510 грн. Сюда вошли пара брюк, обувь, две рубашки и спортивный костюм с кроссовками.

Дороже всего обойдутся кроссовки, средняя цена на OLX составляет 340 грн в среднем и спортивная форма - 300 грн. Однако можно сэкономить и приобрести спортивную б/у обувь за 200 грн и форму за 150 грн.

Школьный гардероб девочек обойдется на 150 грн дороже. Комплект из 2-х блузок, юбки, обуви, сарафана, спортивной формы и кроссовок стоит около 1 660 грн. В прошлом году родителям девочки он обходился в размере 1 105 грн. Самой дорогой вещью из комплекта стала - обувь. Новая пара на OLX стоит 490 грн в среднем, б/у можно найти и за 250 грн.

Средний чек на канцтовары

Ни один день в школе не пройдет без школьной канцелярии. В этом году средний чек на канцтовары составил 516 грн в среднем. Сюда входят две шариковые ручки, два простых карандаша, набор цветных карандашей, дневник, линейка, 10 тетрадей, фломастеры и набор для рисования (акварельные краски и альбом).

Дороже всего обойдутся фломастеры - 70 грн в среднем, а также набор цветных карандашей и дневник - 50 грн. Для сравнения, в прошлом году средний чек на стандартный набор канцтоваров почти не отличался и составлял около 500 грн.

Дополнительно можно приобрести пластилин, его средняя цена - 47 грн и набор цветной бумаги - 32 грн.

Цена рюкзака выросла почти на 20%. В 2018 году можно было выбрать как новый рюкзак, так и б/у в хорошем состоянии за 300 грн, в этом году средняя стоимость составила около 355 грн.

Новая сумка для спортивной обуви обойдется в 80 грн. Можно сэкономить почти половину суммы, если купить такую ​​же только на вторичном рынке.

Еще одним полезным предметом в детском рюкзаке станет контейнер для еды. Новый стоит 90 грн, б/у - около 62 грн.

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