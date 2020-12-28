"Клуб может умереть!" ФК Карпаты завел Patreon и просит фанатов помочь деньгами

ФК Карпаты стал первым украинским профессиональным футбольным клубом с официальной страницей на международной платформе донатов Patreon. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"У Карпат больше нет собственника-олигарха, который забавляется клубом по своей прихоти. Но у Карпат остается одна из наиболее многочисленных армий болельщиков в Украине… Без вашей поддержки и помощи не будет прогресса клуба, и он вообще может умереть", – говорится в заявлении.

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Карпаты рассчитывают получить 10 000 патронов, но даже и "…одной тысячи будет достаточно, чтобы профинансировать содержание тренировочных полей".

Футбольный клуб обещает, что имена всех, кто финансово поддержит Карпаты до 1 февраля 2021 года, будут размещены на игровой форме команды в следующем сезоне.

Также патронам обещают особенный статус: встречи с руководством клуба, голосование в закрытых опросах, другие эксклюзивные права.

"Именно в такие времена клубу больше всего нужна поддержка болельщиков. Не только вера и добрые слова, но и финансы", – говорится в обращении ФК Карпаты.

27 мая 2020 года футбольный агент Олег Смалийчук выкупил львовский футбольный клуб Карпаты у бизнесмена и бывшего депутата Верховной Рады Петра Дыминского.

9 июля Футбольный клуб Карпаты исключен из украинской Премьер-лиги за повторную неявку на матч. Ранее в Карпатах сообщали, что у клуба нет денег для того, чтобы поехать на выезд в Мариуполь.

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Роман Брыль

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