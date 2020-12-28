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"Клуб может умереть!" ФК Карпаты завел Patreon и просит фанатов помочь деньгами

28.12.2020, 15:31
Игрок ФК Карпаты Геннадий Пасич (Фото: ФК Карпаты)

ФК Карпаты стал первым украинским профессиональным футбольным клубом с официальной страницей на международной платформе донатов Patreon. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.   

"У Карпат больше нет собственника-олигарха, который забавляется клубом по своей прихоти. Но у Карпат остается одна из наиболее многочисленных армий болельщиков в Украине… Без вашей поддержки и помощи не будет прогресса клуба, и он вообще может умереть", – говорится в заявлении.

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Карпаты рассчитывают получить 10 000 патронов, но даже и "…одной тысячи будет достаточно, чтобы профинансировать содержание тренировочных полей".

Футбольный клуб обещает, что имена всех, кто финансово поддержит Карпаты до 1 февраля 2021 года, будут размещены на игровой форме команды в следующем сезоне.

Также патронам обещают особенный статус: встречи с руководством клуба, голосование в закрытых опросах, другие эксклюзивные права.  

"Именно в такие времена клубу больше всего нужна поддержка болельщиков. Не только вера и добрые слова, но и финансы", – говорится в обращении ФК Карпаты.

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Роман Брыль
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