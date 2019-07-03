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03.07.2019, 14:02

Нефьодов рассказал о своей зарплате в таможенной службе

Нефьодов рассказал о своей зарплате в таможенной службе

Глава новой таможенной службы будет зарабатывать немного больше, чем 70 000 грн в месяц

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, победивший в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы, не знает, сколько будет зарабатывать на этом посту. Об этом он сказал в интервью ЭП.

В ответ на комментарий о том, что по штатному расписанию его зарплата с премиями составляет 60 000 -70 000 грн, он ответил: "Немного больше".

Согласно декларации за 2018 год, Нефьодов заработал 1,1 млн грн. Это около 91 700 грн в месяц. Однако, как пояснил сам Нефьодов, это - "грязными", без вычета налогов.

"Я еще не знаю, что будет на таможне. В государственных структурах сразу определить зарплату невозможно. Надо считать", - пояснил Нефьодов.

Также он добавил, что "точно не радуется этой должности", и согласился возглавить таможню только потому, что верит в "концепцию окон возможностей".

"Сейчас открывается уникальное окно возможностей на таможне. Его не было со времен Майдана. Я мог не отправиться на конкурс и, давайте откровенно, устроиться на значительно лучшую должность в частном секторе", - отметил он.

И добавил, что не мог отказаться от такой возможности.

"Отказаться от этого? Я лично буду жалеть. Да, я заработаю больше в бизнесе, но через 40 лет буду смотреть на себя в зеркало и думать, что у меня был шанс, а я не пошел", - резюмировал Нефьодов.

Максим Нефьодов назвал пять основных направлений, по которым планирует реформировать таможню.

Он собирается организовать ее работу наподобие IT-компании.

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Теги: максим нефьодов, государственная таможенная служба
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