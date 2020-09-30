Онлайн-эфир "Спроси эксперта"

На честь відкриття онлайн-сервісу з фінансової грамотності ЛІГА.Moneу ми запросили провідних фінансових експертів в онлайн-ефірі відповісти на питання українців.

Коли і де?

Завтра, 1 жовтня 2020 року з 11:00 до 12:30 у прямому ефірі на Facebook ЛІГА.Money

Хто наші експерти?

Юлія Вітка, заступниця керівника Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору", Тетяна Грищенко, керівниця юридичного відділу Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору", Сергій Фурса, колумніст, інвестиційний банкір, фахівець відділу продажів боргових цінних паперів компанії Dragon Capital, Олександр Карпов, директор Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЄМА.

Про що говоритимемо