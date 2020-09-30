Онлайн-эфир "Спроси эксперта"
30.09.2020, 18:52
Фото: depositphotos.com
На честь відкриття онлайн-сервісу з фінансової грамотності ЛІГА.Moneу ми запросили провідних фінансових експертів в онлайн-ефірі відповісти на питання українців.
Коли і де?
Завтра, 1 жовтня 2020 року з 11:00 до 12:30 у прямому ефірі на Facebook ЛІГА.Money
Хто наші експерти?
Юлія Вітка, заступниця керівника Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору",
Тетяна Грищенко, керівниця юридичного відділу Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору",
Сергій Фурса, колумніст, інвестиційний банкір, фахівець відділу продажів боргових цінних паперів компанії Dragon Capital,
Олександр Карпов, директор Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЄМА.
Про що говоритимемо
- як правильно дбати про фінансовий добробут;
- як планувати сімейний бюджет;
- як краще зберегти гроші під час кризи.
Онлайн-ефір "ЗАПИТАЙ ЕКСПЕРТА" модеруватиме відома ведуча Яніна Соколова.
Підключайтесь до прямого ефіру на Facebook-сторінці ЛІГА.Money 1 жовтня 2020 року об 11:00 та надсилайте свої запитання вже зараз прямо тут.
Ми обов’язково обговоримо всі фінансові теми, які вас хвилюють.
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