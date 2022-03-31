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ООН начала выплачивать 2220 грн внутренним переселенцам в Украине. Как получить деньги

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 09:50
ООН начала выплачивать 2220 грн внутренним переселенцам в Украине. Как получить деньги - Фото
Фото: depositphotos.com

Управление верховного комиссара ООН по защите беженцев и представительство Международной организации по миграции в Украине запустили две программы по предоставлению денежной помощи внутренним переселенцам. Об этом сообщила пресс- служба Минреинтеграции.

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УВКБ ООН начало выплачивать по 2220 грн каждому перемещенному лицу, получить деньги можно через отделения Укрпошты.

Запись в программу началась 23 марта во Львове, также она происходит в Ужгороде и Мукачево.

Регистрация осуществляется по адресам:

г. Львов, ул. Трускавецкая, 2 Б (с 9:00 до 18:00);
г. Львов, ул. Палия, 15 (с 9:00 до 18:00), выходной – суббота;
г. Ужгород, Гуманитарный штаб "Совиное гнездо", ул. Ференца Ракоци, 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00);
г. Ужгород, пл. Ш. Петефи, 24, Ужгородский городской центр социальных служб Департамента социальной политики (пн-пт с 9:00 до 18:00);
г. Мукачево, ЦНАП, ул. Духновича, 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00).

Программа МОМ реализуется пока что только на Закарпатье. Размер помощи – тоже 2220 грн на человека.

Эта помощь будет оказываться самым уязвимым группам среди перемещенных лиц:

- беременным женщинам и матерям, самостоятельно воспитывающим детей;
– семьям с двумя и более детьми;
– семьям, среди членов которых есть лица с инвалидностью;
– лицам пожилого возраста.

Для получения помощи нужно будет зарегистрироваться в качестве ВПЛ через органы соцзащиты или ЦНАП.

Андрей Водяный
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ООН вынужденные переселенцы соцпомощь
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