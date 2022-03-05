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PayPal приостановила работу в России

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 10:02
PayPal приостановила работу в России - Фото
Фото: depositphotos.com

Компания PayPal Holdings, начиная с субботы, приостановила предоставление услуг в России, пишет Reuters со ссылкой на заявление главного исполнительного директора компании Дэна Шульмана.

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"Учитывая нынешние обстоятельства, мы приостанавливаем услуги PayPal в России", – заявил Шульман. Это касается, в том числе услуги переводов Xoom.

Топ-менеджер добавил, что компания поддерживает международное сообщество в осуждении жесткой военной агрессии России против Украины.

PayPal позволит российским пользователям снять деньги "в течение определенного периода времени". Регистрация новых пользователей приостановили еще 2 марта.

В пятницу компания сообщила, что с начала российской военной интервенции PayPal помогла собрать более $150 млн для благотворительных организаций, поддерживающих Украину. Это стало одной из крупнейших благотворительных кампаний в истории за столь короткий промежуток времени.

  • 27 февраля вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что обратился к руководству PayPal с просьбой заблокировать ее сервисы в России.
Андрей Водяный
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