PayPal приостановила работу в России

Компания PayPal Holdings, начиная с субботы, приостановила предоставление услуг в России, пишет Reuters со ссылкой на заявление главного исполнительного директора компании Дэна Шульмана.

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"Учитывая нынешние обстоятельства, мы приостанавливаем услуги PayPal в России", – заявил Шульман. Это касается, в том числе услуги переводов Xoom.

Топ-менеджер добавил, что компания поддерживает международное сообщество в осуждении жесткой военной агрессии России против Украины.

PayPal позволит российским пользователям снять деньги "в течение определенного периода времени". Регистрация новых пользователей приостановили еще 2 марта.

В пятницу компания сообщила, что с начала российской военной интервенции PayPal помогла собрать более $150 млн для благотворительных организаций, поддерживающих Украину. Это стало одной из крупнейших благотворительных кампаний в истории за столь короткий промежуток времени.

27 февраля вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что обратился к руководству PayPal с просьбой заблокировать ее сервисы в России.

Андрей Водяный

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