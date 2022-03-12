Международная платежная система PayPal заблокирует электронные кошельки россиян 18 марта. Об этом она сообщила на своем сайте.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счета до 18 марта 2022 года", – сообщается на сайте сервиса.

PayPal еще неделю назад сообщила, что приостанавливает предоставление услуг на территории России в связи с ее вторжением в Украину.

27 февраля вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что обратился к руководству PayPal с просьбой заблокировать ее сервисы в России.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.