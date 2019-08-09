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Пенсию в Украине теперь можно оформить онлайн

Пенсию в Украине теперь можно оформить онлайн
09.08.2019, 14:40

Украинцы смогут подать документы на оформление пенсии дистанционно

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ввел возможность подачи документов для оформления пенсии дистанционно - через портал электронных услуг Е-пенсия. Об этом сообщил предправления фонда Евгений Капинус на пресс-конференции 9 августа.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегестрироваться на портале ПФУ с помощью электронной подписи. В личном кабинете нужно заполнить онлайн-заявление и загрузить скан-копии необходимых документов.

Рассматривать заявление будут в течение 10 дней. Затем фонд пришлет смс-сообщение о назначении пенсии или попросит уточнить данные. После получения сообщения человеку нужно обратиться в отделение фонда и получить пенсионное удостоверение.

Также в фонде анонсировали мобильное приложение.

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