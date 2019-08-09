Пенсию в Украине теперь можно оформить онлайн

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ввел возможность подачи документов для оформления пенсии дистанционно - через портал электронных услуг Е-пенсия. Об этом сообщил предправления фонда Евгений Капинус на пресс-конференции 9 августа.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегестрироваться на портале ПФУ с помощью электронной подписи. В личном кабинете нужно заполнить онлайн-заявление и загрузить скан-копии необходимых документов.

Рассматривать заявление будут в течение 10 дней. Затем фонд пришлет смс-сообщение о назначении пенсии или попросит уточнить данные. После получения сообщения человеку нужно обратиться в отделение фонда и получить пенсионное удостоверение.

Также в фонде анонсировали мобильное приложение.